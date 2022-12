Barrage de questions des citoyens lors du conseil municipal

L’administration Marchand a été mitraillée de questions des citoyens lors de la séance du conseil municipal, lundi. Deux sujets ont nourri les discussions : l’itinérance et la préservation des boisés urbains.

Je comprends la tension qui est liée à cet enjeu , a précisé le maire Marchand afin de calmer les esprits. Interpellé à répétition sur sa fameuse promesse électorale d’atteindre l’itinérance zéro , il a admis que le dossier ne progressait pas assez rapidement.

La fermeture du Local Centre-Ville en juin dernier, qui accueillait quelque 150 sans-abri par jour dans le secteur Saint-Roch, a laissé un vide.

Selon différents intervenants et organismes communautaires, le phénomène de l’itinérance gagne en importance au centre-ville de Québec. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

À l'occasion de la dernière séance du conseil municipal avant la pause de Noël, les citoyens étaient nombreux à exiger des réponses de leurs élus.

Je pense que tout le monde, on est dans une situation qui nous dépasse , a reconnu Bruno Marchand avant d’ajouter qu’il refusait de baisser les bras.

« On a besoin de travailler ensemble, c’est ça que je souhaite. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Questionné par une citoyenne à savoir qui parmi son administration assumerait la responsabilité du décès d’une personne en situation d’itinérance cet hiver, il répond que l’enjeu dépasse les seules compétences municipales.

On a besoin du gouvernement du Québec, on a besoin du CIUSSS , a-t-il plaidé.

Préserver les boisées

De nombreux résidents de la rue Joinville, dans le secteur Les Saules, ont aussi interpellé le maire Marchand pour réclamer la protection urgente du boisé situé derrière leurs résidences.

Une pétition signée par 1000 personnes a été déposée pour appuyer leur demande.

Selon les citoyens, les arbres agissent comme un écran indispensable entre le quartier résidentiel et le parc technologique du Québec métropolitain. Or, la Ville a autorisé la semaine dernière l'abattage d'une section du boisé et prévoit vendre d'autres terrains dans le secteur au cours des prochains mois.

Mardi dernier, de la machinerie lourde s'activait dans le boisé situé derrière les résidences de la rue Joinville. Photo : Radio-Canada / Olivier Lemieux

Bruno Marchand a rappelé le zonage industriel des terrains boisés près de la rue Joinville et la nécessité de permettre à des entreprises de s'établir à Québec pour freiner l'étalement urbain.

L’explication n’a pas convaincu Marie-Ève Brochu, une résidente du secteur.