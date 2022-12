Une année charnière se termine pour les libéraux de la Colombie-Britannique

Nouveau chef, nouveau nom et nouvelle orientation : en 2023, les libéraux de la Colombie-Britannique et leur leader, Kevin Falcon, veulent regagner le terrain perdu au profit du Nouveau Parti démocratique.

Quand Kevin Falcon s’est retiré de l’arène politique après trois mandats, en 2013, son parti était au pouvoir. En 2022, l’ancien ministre est revenu en politique comme chef de l’opposition officielle, au sein d’un parti en pleine reconstruction.

Ce qui m’a ramené en politique est la même chose qui m’a poussé à la quitter. Ce sont mes enfants. J’ai deux jeunes filles et j’ai quitté [la politique] parce que je voulais être un père présent et m’assurer d’être là pour elles. Elles ont maintenant 12 et 9 ans, et je pense à leur génération , explique Kevin Falcon, en entrevue de fin d’année.

En février, l’ex-ministre des Finances a fait un retour remarqué en politique, récoltant 52 % des votes lors du cinquième tour de la course à la direction du Parti libéral. Kevin Falcon a dû attendre la fin du mois d'avril avant de faire son entrée à Victoria, à la faveur d’une élection partielle dans Vancouver Quilchena.

Les libéraux de la Colombie-Britannique ne se présentent pas sous la bannière « rouge », propre à la marque libérale au fédéral et d'autres provinces. Photo : Radio-Canada / Chad Hipolito

Beaucoup de gens ne réalisent pas que notre travail est de demander des comptes au gouvernement , ajoute Kevin Falcon.

Sur ce point, l’homme de 59 ans est fier d’avoir fait reculer le gouvernement sur deux dossiers en particulier en 2022 : la reconstruction du Musée royal de la Colombie-Britannique et le financement pour les parents d’enfants ayant eu un diagnostic de troubles du spectre de l’autisme.

En ce qui a trait au Musée royal de la Colombie-Britannique, le premier ministre John Horgan a suspendu le projet de près de 800 millions de dollars un mois seulement après son annonce.

Par rapport au financement individuel pour les enfants autistes, ce n’est qu’après l’arrivée du nouveau premier ministre, David Eby, au pouvoir que le gouvernement a fait volte-face.

Je félicite ces parents qui sont sortis de façon répétée, souvent sous la pluie, pour tenter de convaincre le gouvernement de ne pas retirer ce soutien financier qui est si important pour soutenir leurs enfants, explique Kevin Falcon. Pour moi, ce sont des moments forts, car ce sont de mauvaises décisions qui ont été infirmées.

Changement de donne à Victoria

L’arrivée de David Eby comme premier ministre, en novembre, a changé le rythme à Victoria. Après plusieurs mois d’inaction, le gouvernement a procédé à plusieurs annonces en matière de sécurité publique, d’accessibilité au logement et d'augmentation du nombre de médecins de famille.

À quelques reprises, le leader des libéraux a semblé déstabilisé. À l’aube de la nouvelle année, Kevin Falcon dénonce maintenant la multiplication d’annonces au détriment de résultats.

« Je souhaite que le gouvernement passe moins de temps à faire des annonces et plus de temps à tenter de régler les problèmes du système de santé et prendre les décisions difficiles qui seront nécessaires pour changer les choses. » — Une citation de Kevin Falcon, chef du Parti libéral de la Colombie-Britannique

Un changement d’image pour 2023

À la tête d’un parti en déclin, dans l’opposition depuis 2017, un des premiers gestes de Kevin Falcon a été, cette année, de proposer un référendum pour changer le nom du Parti libéral de la Colombie-Britannique.

Le référendum, remporté avec environ 80 % d’appuis, mènera en 2023 à un changement de nom pour celui de BC United, une décision que défend le principal intéressé.

Que nous nous appelions libéraux de la Colombie-Britannique ou BC United, ce sont davantage nos politiques ou nos principes qui auront de l’importance pour les électeurs, soutient Kevin Falcon. Je veux m’assurer sans l’ombre d’un doute que nous serons une vaste coalition très inclusive.

Elenore Sturko en campagne électorale. Photo : Fournie par le Parti libéral de la Colombie-Britannique

En septembre, le chef de parti a démontré qu’il voulait miser sur des candidats compétents, mais aussi représentatifs de la diversité de la province. Elenore Sturko, sergente et porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada, mère de famille homoparentale, a facilement remporté l’élection partielle dans Surrey South. Elle est l’exemple type du genre de candidats que veut attirer Kevin Falcon.