Trois mois après son élection, Pierre Poilievre en tournée médiatique

Deux fois plutôt qu'une, il a accepté l'invitation de Radio-Canada pour des entrevues, ce qu'il avait refusé à tout coup jusqu'ici, apparaissant d'abord au micro d'Alec Castonguay à Midi info, puis sur le plateau de 24•60 animé par Anne-Marie Dussault sur ICI RDI. Il s'agit d'un changement d'attitude marqué de la part du chef conservateur, à qui on a reproché à de nombreuses reprises de fuir les questions des journalistes.

Encore la semaine dernière, lors des traditionnels points de presse qui suivent la fin des travaux parlementaires à Ottawa, M. Poilievre a prononcé une allocution mais a refusé de se soumettre aux questions de la Tribune de la presse parlementaire.

« Je pense qu'il faut parler à tous les médias. Je parle aux médias locaux, dans les régions, aux médias culturels, mais aussi [sur] les réseaux sociaux. C'est possible de semer le message à travers beaucoup de réseaux différents. Mais je suis ici en train de vous parler maintenant, donc on se parle. » — Une citation de Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada

Pierre Poilievre a profité de ces tribunes pour discourir sur ses thèmes de prédilection (l'inflation, la diminution des dépenses de l'État et l'immigration, entre autres), parfois sans égards aux questions des animateurs.

À l'attaque

La magie des Fêtes n'aura pas tempéré les ardeurs du chef conservateur. Il a enchaîné les flèches à l'endroit du premier ministre Justin Trudeau, responsable, selon lui, de la crise inflationniste qui sévit au pays depuis quelques mois.

Toutes les questions étaient bonnes pour passer à l'attaque. Lorsque Anne-Marie Dussault a souligné qu'un sondage d'Angus Reid faisait état d'un taux de popularité particulièrement bas pour le nouveau chef, celui-ci a rétorqué que les Canadiens veulent que je continue à me concentrer sur le combat contre l'inflation que le gouvernement a causée avec des dépenses exorbitantes qui augmentent le coût de la vie [et] le gaspillage énorme de ce gouvernement .

Pierre Poilievre et Justin Trudeau à la suite de l'élection de M. Poilievre à la tête du Parti conservateur. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Questionné par Alec Castonguay sur la récente défaite électorale des conservateurs lors de l'élection partielle dans Mississauga-Lakeshore  (Nouvelle fenêtre) , M. Poilievre a bien admis qu'il fallait apprendre [...] des résultats , mais il a enchaîné d'un même souffle qu'il était résolu à défendre les intérêts des gens qui ont perdu leur pouvoir d'achat à cause de l'inflation que le gouvernement a causée .

Nouvelle cible : la reconnaissance des diplômes

L'entourage politique de Pierre Poilievre faisait récemment état de la nouvelle stratégie du chef pour conquérir le vote des électeurs issus de l'immigration, crucial s'il veut aspirer au poste de premier ministre.

Il a eu l'occasion d'en faire la démonstration lundi. À Midi info, alors que la question de l'animateur portait sur les transferts en santé aux provinces, le chef conservateur a pris le bâton pour se porter à la défense de la reconnaissance des acquis des travailleurs canadiens venus de l'étranger.

Il y a des méthodes sans coût additionnel pour améliorer le système [de santé] , a-t-il dit en préambule. On a des centaines de milliers d'immigrants qui viennent ici chaque année, qui ont des habiletés de travailler dans des professions médicales mais qui sont empêchés de le faire par les autorités.

« Je vais accélérer [la] reconnaissance de leur compétence parce que nous avons besoin d'eux. Ça ne coûte rien pour les ajouter dans notre système. » — Une citation de Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada

Il a tenu des propos similaires à 24•60. Cependant, lorsque l'animatrice a souligné que la reconnaissance des acquis et des diplômes relevait des ordres professionnels et des gouvernements provinciaux, M. Poilievre a répondu qu' il y a beaucoup [de choses] que le fédéral peut [faire] pour encourager ces immigrants-là .

Quand on était au gouvernement par le passé, on a pu signer des ententes pour accélérer la reconnaissance des capacités , a-t-il ajouté. Le gouvernement fédéral peut fournir des petits prêts d'études pour que les immigrants puissent se former.

Pierre Poilievre, un chef conservateur moins populaire que ses prédécesseurs. On lui demande s'il doit revoir sa stratégie. Entrevue avec Pierre Poilievre, chef, Parti conservateur du Canada.

L'environnement et l'exploitation minière

Questionné sur ses positions environnementales au moment où venait d'être signée une entente à la COP15 sur la protection de la biodiversité, Pierre Poilievre a assuré que tout le monde est d'accord pour protéger l'environnement , y compris le Parti conservateur.

Cependant, il s'est montré intraitable sur la question de la taxe carbone, qu'il a promis d'abolir, et ce, même si l'Union européenne a entériné une mesure similaire qui prévoit la taxation des produits polluants.

Il y a plusieurs [autres] choses qu'on peut faire , a dit M. Poilievre, citant entre autres la production d'électricité verte à grande échelle destinée à alimenter les réseaux pour les voitures électriques .

Il souhaite ainsi non seulement accélérer la mise en branle de grands projets [...] nucléaires ou hydrauliques mais aussi encourager l'exploitation des minéraux rares comme le lithium, le cobalt et le nickel, nécessaires à la fabrication des batteries des voitures électriques.

Si on empêche nos entreprises de les produire, on va devoir les importer de pays polluants , a-t-il ajouté. Il faut des approbations plus vite, avec moins de paperasse.