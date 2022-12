Sonia Furstenau, cheffe du Parti vert de la C.-B., fait son bilan de l’année

Durant une entrevue de fin d’année, la cheffe du Parti vert de la Colombie-Britannique, Sonia Furstenau, revient sur les succès de sa formation politique, mais aussi les défis dans un contexte de plus en plus difficile pour les politiciens.

De passage à Vancouver, au début du mois de décembre, la députée de Cowichan Valley, élue pour la première fois en 2017 dans un contexte où son parti détenait la balance du pouvoir, est revenue sur la dernière année, sa deuxième en tant que leader de sa formation politique.

La politicienne, active sur les réseaux sociaux et très présente en ce qui a trait aux questions de santé publique ces deux dernières années, dit que e climat politique s'est détérioré depuis le début de la pandémie. Je pense qu'il y a un niveau de harcèlement qui n'était pas là avant , affirme-t-elle.

La députée de Cowichan Valley s’est notamment fait suivre alors qu'elle se déplaçait en auto. Des gens ont aussi investi son bureau de circonscription et menacé son personnel, les forçant à travailler à distance. Cela ne doit pas être ainsi, dit-elle. Dans des conditions pareilles, cela va être plus difficile de recruter plus de femmes en politique.

Dans ce contexte difficile, la politicienne se dit néanmoins satisfaite des différentes réalisations de son parti à Victoria.

Le dossier Telus Santé

Lorsqu’on lui demande la réussite dont elle est la plus fière cette année, Sonia Furstenau n’hésite pas : Telus [Santé], c’était seulement nous qui parlions de ça.

Pendant plusieurs mois, Sonia Furstenau et son collègue Adam Olsen ont talonné le gouvernement pour qu’il agisse afin que l’entreprise Telus Santé mette fin à son programme Life Plus, qui facture l’accès à des services aux patients.

Le programme LifePlus de Telus Health pourrait être en violation de la Medicare Protection Act. Photo : ben nelms/cbc / Ben Nelms

Quand, le 1er décembre, le gouvernement a annoncé avoir déposé une injonction contre l’entreprise en raison de ses pratiques, cela a représenté une victoire importante pour les verts, qui ont plusieurs fois dénoncé les lacunes du gouvernement en matière de santé publique.

Le Parti vert a par ailleurs soutenu d’autres dossiers, comme la protection des forêts anciennes, la fin des subventions pour les énergies fossiles et une hausse des compensations pour les personnes en situation d’invalidité., des dossiers où Victoria n’a pas bougé pour l’instant.

La cheffe du Parti vert de la Colombie-Britannique, Sonia Furstenau, et son député, Adam Olsen, ont tenté de talonner le gouvernement pour qu'il augmente les prestations pour les personnes en situation d'invalidité. Photo : Radio-Canada / Francis Plourde

Le NPD a augmenté ses subventions à l’industrie du gaz et du pétrole, et sous sa garde, les activités et les infrastructures gazières et pétrolières ont augmenté. Il n'a pas respecté sa promesse de mettre fin à la coupe des forêts anciennes. Pour aller de l’avant sur ces questions, nous avons besoin de plus de députés verts à l’Assemblée législative.

Sur la protection des forêts anciennes, les verts sont catégoriques : Ottawa a mis 55 millions de dollars sur la table en Colombie-Britannique, et la province n’a qu’à égaler ces fonds. Jusqu’ici, Victoria n’a annoncé aucun engagement en ce sens.

Le changement de garde au NPD

Avec le départ à la retraite du premier ministre John Horgan, le parti de Sonia Furstenau s’est retrouvé engagé indirectement dans la course à la direction du parti, quand la candidate environnementaliste Anjali Appadurai a été accusée d’avoir recruté des militants du Parti vert.

« C’est risible. Quand j'étais candidate au leadership en 2020, j’encourageais des membres du NPD à se joindre à notre parti. C’est comme ça que la politique fonctionne dans une démocratie. Les membres n’appartiennent à personne. » — Une citation de Sonia Furstenau, cheffe du Parti vert de la Colombie-Britannique

Anjali Appadurai présentait une vision prometteuse en matière d’action pour contrer les changements climatiques , ajoute-t-elle. Les gens ont été inspirés par sa vision.

Sonia Furstenau n’en dit pas autant du nouveau premier ministre. David Eby fait beaucoup d'annonces. Il a des idées, mais il n'a pas vraiment présenté sa vision pour la province. J’espère qu’on va voir ça , dit-elle.

Des élections en 2023?

Malgré le fait que le gouvernement est majoritaire et que le nouveau premier ministre a promis qu’il n’y aurait pas d’élections avant 2024, les verts ont déjà commencé le processus de nomination de candidats en vue d’un scrutin anticipé.

En 2020, quand j’ai été élue cheffe du Parti vert de la Colombie-Britannique, le NPD a déclenché les élections une semaine après ma nomination , raconte Sonia Furstenau. Nous n’avions nommé aucun candidat, nous ne nous attendions pas à une élection si rapidement.