Le démantèlement de la piste cyclable au parc Stanley pourrait coûter 400 000 $

Une note interne de la Commission des parcs de Vancouver révèle que le démantèlement de la piste cyclable du parc Stanley pourrait coûter 400 000 dollars. En 2020, la Ville de Vancouver avait divisé en deux la voie de circulation qui fait le tour du parc, soit une voie pour les vélos et une voie pour les voitures.

Or, depuis l’élection municipale, les nouveaux commissaires des parcs ont voté récemment pour supprimer cette piste cyclable temporaire afin de rétablir la pleine circulation des automobilistes d'ici la fin de l'année.

La commissaire Marie-Claire Howard affirme que pendant les élections, plusieurs Vancouvérois ont envoyé des lettres affirmant que la piste cyclable temporaire n’était pas rentable pour les commerces qui se retrouvent dans le parc Stanley. Certains cyclistes, selon Mme Howard, trouvaient aussi qu’il y avait trop de débris sur la piste.

Marie-Claire Howard souligne que le but de la Commission des parcs est d’offrir une piste cyclable permanente, sécuritaire et plus spacieuse qui n’aggraverait pas l’embouteillage sur la route 99.

La commissaire Howard précise que la piste cyclable temporaire avait coûté 800 000 dollars et que les anciens membres de la Commission des parcs n’avaient pas consulté le public. Elle ajoute qu'avec le retour du stationnement, ce nouveau revenu additionnel aidera la Commission à payer le démantèlement de la piste temporaire.

Selon la note interne, le démantèlement prendra aussi plus de temps que prévu.

Lucy Maloney, membre du mouvement Love the Lane, s’inquiète de ne pas avoir de piste cyclable d’ici l’été 2023. Elle ajoute aussi que la piste est sécuritaire est appréciée des Vancouvérois.

Mme Maloney n’est pas surprise par le coût estimé, puisque le processus est complexe. Je pense que la Commission des parcs pourrait garder la piste cyclable temporaire et développer le nouveau design. Ensuite, la Commission pourrait voir là où les deux pistes se rejoignent conceptuellement et sauver de l’argent.

Avec les informations d'Alexandre Lepoutre