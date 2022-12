Lennie Gallant nommé dans quatre catégories aux prix Music PEI 2023

De retour en solo après son album Sirène et Matelot du duo éponyme qu'il a formé avec Patricia Richard, Lennie Gallant est revenu avec un album de Noël en anglais.

Christmas Day On Planet Earth lui vaut deux nominations dans les catégories album et enregistrement de l’année tandis que sa chanson I’m Gonna Have A Merry Christmas Even If It Kills Me pourrait lui faire décrocher la première place dans la catégorie single de l’année.

Enfin, l’auteur-compositeur-interprète est nommé parmi les artistes de l’année.

Lennie Gallant, qui a déjà remporté un prix Music PEI en 2012, aura face à lui des adversaires de taille. Notamment le chanteur Lawrence Maxwell nommé pour sa part dans sept catégories, dont trois face à Lennie Gallant.

Pour déterminer l’artiste de l’année, c’est le public qui est juge. Les votes sont ouverts depuis lundi et seront clôturés le 6 janvier 2023.

Les résultats connus en mars

Ces récompenses, qui existent depuis 2001, distinguent les réalisations et les contributions exceptionnelles des musiciens talentueux et des professionnels de l'industrie de l'Île-du-Prince-Édouard , écrivent les organisateurs dans un communiqué.

Les gagnants seront annoncés lors de la 2023 Music PEI Week, qui aura lieu du 8 au 12 mars 2023. Les billets pour la cérémonie seront vendus à partir de l'année prochaine.