Augmentation salée du compte de taxes à Val-des-Sources

C’est une hausse des tarifs pour la SQ , les égouts, l’eau potable, la collecte des matières résiduelles , détaille le conseiller municipal de Val-des-Sources, René Lachance.

Pour une résidence moyenne évaluée à 123 000 $ dans la municipalité, cette augmentation représente une hausse de 277 $ en 2023.

C’est 277 $ qui impactent directement le portefeuille du citoyen, on en est conscients, explique le conseiller municipal, René Lachance. Notre plus grosse problématique est qu’on fait face à une hausse de nos frais.

La Municipalité connaît une hausse de nombreux frais, notamment la collecte des matières résiduelles, dont le prix a bondi, selon le conseiller. La Municipalité fait aussi face à une importante perte de revenus.

« Une des mesures qui nous touchent le plus, c’est la péréquation. On est la ville au Québec qui reçoit le plus de péréquation par habitant. On a donc une valeur des immobilisations faibles; pour compenser, le gouvernement envoie des sous [...]. À chaque fois qu’on s’améliore, la péréquation diminue, et elle diminue plus vite que les revenus nouveaux entrent, donc ça crée un manque à gagner qui est très dur à résorber. »