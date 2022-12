Budget 2023 : un exercice difficile pour Rouyn-Noranda

« Quand on fait un budget comme ça, avec l'inflation qui est au rendez-vous, on tente de minimiser l'impact aux citoyens et aux citoyennes. On a dû reporter certains projets, mais on n'a pas voulu couper dans les services. Il y a donc un coût à cela. » — Une citation de Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

Une résidence unifamiliale moyenne d’une valeur de 277 368 $ verra le compte de taxes associé grimper de 192 $. Selon les calculs de la municipalité, 83 % des propriétaires résidentiels subiront une augmentation de moins de 200 $.

Les coûts des contrats de déneigement et de collecte des matières résiduelles ont bondi, dopés par l’augmentation des prix du carburant. La facture liée à la desserte policière, avec la Sûreté du Québec, subit également une hausse de 4,6 %.

S'élevant à 145 millions $, la dette de Rouyn-Noranda alourdit également le fardeau de la municipalité. Avec un taux directeur qui a connu sept poussées vers le haut depuis le mois de mars, les intérêts de la dette à long terme, que doit rembourser annuellement la Ville de Rouyn-Noranda, sont aussi plus élevés.

On veut gérer ça avec rigueur, donc oui, il y avait une dette de 145 millions $ au 31 décembre 2021. Il demeure néanmoins qu’il y a des projets d'envergure qui se réalisent et qu’il y en a d'autres à venir. L'important est de surveiller les ratios , insiste Mme Dallaire.

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, lors de la présentation du budget 2023 de la Ville. Photo : Radio-Canada / Lise Millette

Pour chaque dollar dépensé par la Ville en 2023, 16 cents seront alloués au remboursement de la dette.

La mairesse Dallaire estime aussi qu’il faudra mener des représentations auprès du gouvernement du Québec pour réviser le pacte fiscal, mais aussi pour tenir compte de la particularité de Rouyn-Noranda comme ville-MRC.

Centre aquatique et zone minière

C’est l’automne prochain que nous devrions donner la première pelletée de terre de notre futur centre aquatique , assure par ailleurs Diane Dallaire.

Prévue pour 2024, l’ouverture de centre a dû être repoussée à 2025 plus tôt cet automne, notamment parce que le premier appel d’offres n’avait pas permis de trouver un soumissionnaire.

La Ville de Rouyn-Noranda mise aussi sur le déploiement de son projet de Zone d’innovation minière (ZIM).

La ZIM est d’une importance capitale, non seulement pour nous, mais le Québec a besoin de cette Zone d'innovation minière pour rayonner partout à l'international , plaide la mairesse.

Mme Dallaire se dit optimiste quant à la candidature de Rouyn-Noranda, d'autant plus depuis la visite d’Yves Sicard, vice-président Zones et réseaux d’innovation chez Investissement Québec. M. Sicard est chargé de coordonner l’ensemble des activités en lien avec le déploiement des ZIM.

L'hôtel de ville de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Lise Millette

Un plan de relance

Rappelant que 2022 a été une année difficile pour Rouyn-Noranda, Diane Dallaire mise sur la résilience de la municipalité.

L’enjeu de la qualité de l’air nous a tous affectés et l’image de notre ville n'aura jamais été aussi ébranlée , fait-elle remarquer, ajoutant que le début de l’année 2023 sera aussi une période de turbulences à passer, avec le renouvellement de l’autorisation ministérielle de la Fonderie Horne, propriété de Glencore.

L’image ternie mine les efforts d’attractivité, alors que Rouyn-Noranda, comme tous les autres secteurs, est aux prises avec des difficultés de recrutement de personnel. Dans son mémoire déposé lors des consultations publiques sur le projet de renouvellement de l'autorisation ministérielle, la Ville avait d’ailleurs demandé à Québec une aide financière afin de se relever de cette pression médiatique négative.

On avait mentionné l'importance d'un plan de relance d'envergure à Rouyn-Noranda. Et oui, bien sûr, on était déjà à en travail là-dessus et nous aurons des rencontres prochainement. Ça touche plusieurs volets , indique Mme Dallaire.