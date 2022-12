Le péage du pont de la Confédération n’augmentera pas en 2023

Actuellement, le coût pour traverser le pont en quittant l’île est de 50,25 $ pour une voiture à deux essieux. Chaque essieu supplémentaire coûte 8,50 $. Le tarif pour les motocyclettes est de 20 $.

Normalement, le péage est ajusté chaque année en fonction de l’inflation.

Transport Canada a plutôt annoncé qu’il accordera un financement à Srait Crossing Bridge Limited, l’entreprise qui gère le pont de la Confédération.

Le gel des péages du pont de la Confédération en 2023 appuiera les résidents et résidentes ainsi que les entreprises de l'Île-du-Prince-Édouard, qui ont été durement touchés par les répercussions continues de la pandémie, la forte inflation et, plus récemment, l'ouragan Fiona, surtout pendant la reconstruction et la reprise économique , indique le ministère dans un communiqué.

L'investissement d'aujourd'hui visant à geler les péages du pont de la Confédération permettra aux habitants et aux entreprises de l'Île de ne pas avoir à payer la facture des manques à gagner qui ont été causés par les restrictions de voyage liées à la pandémie , affirme le député de la circonscription de Malpeque, Heath MacDonald.

Avec des informations de CBC