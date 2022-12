Sunwing : des vacanciers de Québec ont attendu plus de 30 heures pour leur vol

La vacancière Camille Hamonic, voyageant avec son conjoint et ses deux enfants, a raconté que le vol numéro 245 de la compagnie Sunwing devait quitter l’aéroport à 6 h 40, mais qu’il avait été reporté à 17 h 20. Au courant de la soirée, le vol a été reporté au lendemain matin, à 6 h 16, puis à 7 h 40, avant de voir son décollage repoussé à 10 h.

Le vol en direction de Puerto Vallarta a été reporté à plusieurs reprises depuis dimanche matin. Photo : Radio-Canada / Bruno Boutin

Durant les heures d'attente à l'aéroport, des voyageurs se sont plaints de ne pas être tenus au courant de l’évolution de la situation par la compagnie. Mme Hamonic mentionne que Sunwing ne répondait ni au téléphone, ni par courriel, ni sur les réseaux sociaux.

Du personnel de l’aéroport était toutefois présent à la porte d'embarquement pour répondre aux questions des voyageurs. Selon Camille Hamonic, les bagages avaient été mis dans l’avion en début de journée, mais une agente de l’aéroport avait pris la décision de les retirer de la soute pour ne pas qu’ils gèlent.

« Personne n’a aucune nouvelle, c’est ça la frustration. Ils n'ont même pas osé nous annoncer que le vol est annulé. On a juste des coupons de 20 $ pour manger. » — Une citation de Camille Hamonic, vacancière

Contactée par Mme Hamonic à la suite des retards, l’agence de voyages n'avait pas plus de détails sur l’état du vol de la compagnie aérienne.

Météo et main-d’œuvre

La compagnie Sunwing enregistre également des retards pour d’autres vols. Elle explique ces reports par de récents événements météorologiques et des contraintes d'équipage.

En raison des récentes conditions météorologiques et des contraintes conséquentes en matière d’équipage dans les principaux aéroports canadiens, un certain nombre de vols de Sunwing en direction nord et sud ont été retardés au cours des derniers jours, y compris le vol [245], qui a décollé de Québec et qui est en route vers Puerto Vallarta , indique la compagnie aérienne.

Elle précise que leurs équipes travaillent sans relâche pour minimiser l’impact sur nos précieux clients en affrétant des avions et en fournissant des bons de repas pour les personnes qui attendent à l’aéroport, dans la mesure du possible .

L'avion Sunwing est resté au sol plusieurs heures. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Sunwing souligne que leurs équipes à destination s’occupent de réserver d’autres hébergements et des services de transferts pour les clients dont les vols ont été reportés pour la nuit.

Nous continuons à suivre de près la situation au Canada et à destination, et nous prévoyons un retour à un service régulier dans les prochains jours.

La compagnie conseille à ses clients de vérifier le statut de leur vol pour obtenir les informations les plus récentes sur les heures de départ.

Avec la collaboration de Guylaine Bussière et Christiane Latortue