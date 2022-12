Des étudiants albertains en piste pour gagner une compétition d’ingénierie internationale

Des étudiants de l'Université de l'Alberta mettent les bouchées doubles pour construire des voitures de course performantes en vue de la plus grande compétition d’ingénierie étudiante au monde, la Formula SAE, qui aura lieu en mai et en juin prochain au Michigan.

La Society of Automotive Engineers ( SAE ) est une compétition internationale entre des universités du monde entier, qui met en concurrence des conceptions de voitures de course construites à 100 % par des étudiants. Et pour la première fois cette année, ce n'est pas un, mais bien deux véhicules qu'ils doivent construire.

La formule SAE est une compétition internationale annuelle de design où les universités du monde entier conçoivent et construisent une voiture de course à partir de zéro , explique Michael Beaudry. L'étudiant de 3e année en génie mécanique s'est joint au Club Formula Racing de l'Université de l'Alberta.

Étudiant de 3e année en génie mécanique, Michael Beaudry est responsable de la programmation de l'ordinateur de bord de la voiture de course du Club Formula Racing. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

Une trentaine d'étudiants provenant de différents programmes d'études sont dans une course contre la montre.

Au cours de deux courses qui auront lieu en mai et en juin prochain au Michigan, ils devront démontrer que deux bolides, un électrique, l'autre avec un moteur à combustion, surpassent ceux de leurs compétiteurs en provenance d'autres établissements universitaires à travers le monde.

Pour concevoir et optimiser une voiture de course, vous avez besoin de données pour valider les conceptions et améliorer les performances , explique Michael Beaudry, responsable de l'ordinateur de bord.

L’étudiant en génie mécanique précise que les données sont gérées par un ordinateur de bord pour rendre la voiture plus aérodynamique et plus économique en carburant.

C'est la première fois que le Club Formula Racing de l'Université de l'Alberta conçoit un modèle de voiture de course à combustion avec un turbo. Photo : Radio-Canada

Un moteur performant

Le cœur du projet du véhicule à combustion est son moteur, explique Michael Beaudry. C'est la première fois que le club conçoit un modèle avec un turbo , précise -t-il.

Les différentes épreuves de la compétition ont comme but d’évaluer les performances mécaniques des voitures présentées, mais aussi l’ingénierie et le processus de conception.

Le plus grand défi, c'est d'être prêts à temps , ajoute Michael Beaudry.

Pour y arriver, chaque étudiant s'occupe d'un segment de la voiture, du moteur à la suspension, en passant par la transmission et l'aérodynamique.

Jessie Derksen, responsable de construire le châssis de la voiture, travaille en étroite collaboration avec le reste de l'équipe pour la fabrication des pièces, notamment celles non disponibles sur le marché. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

Étudiant de 2 année en génie mécanique, Jessie Derksen s'occupe de la conception du châssis.

Nous prenons chaque tube de la coque du véhicule individuellement, nous les transformons en pièces séparées, dit-il. Ensuite, une entreprise s'occupe du découpage avant de nous les renvoyer. Une grande partie de la conception est déterminée par des règles telles que l'épaisseur de la paroi et la taille du tube , fait-il remarquer.

Jessie Derksen travaille en étroite collaboration avec le reste de l'équipe pour la fabrication des pièces non disponibles sur le marché. Celles-ci doivent être réalisées avec des imprimantes 3D.

La conception de la voiture est imaginée en 3D grâce à des logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO). Photo : Radio-Canada

D'autres pièces plus complexes doivent être commandées chez des commanditaires de l'industrie qui les fabriquent.

Durant la compétition, des juges évaluent la voiture selon huit épreuves, dont l’endurance, l'efficacité, l’accélération, la présentation de design et le rapport des coûts.

Les pièces plus complexes de la voiture doivent être commandées chez des commanditaires de l'industrie qui les fabriquent. Photo : Radio-Canada

Un Club géré comme une entreprise

Chaque voiture de course coûte environ 50 000 $, pour un budget global de 100 000 $. C'est un montant qui exige une gestion financière pointue , dit Nolan Philippon, étudiant finissant en finances, qui a joint le Club pour s'occuper de son volet financier.

Une planification financière est nécessaire pour gérer les besoins du projet, comme l’achat des pièces, les outils de travail et les logiciels , indique-t-il.

Nolan Philippon est le responsable du dossier comptable du projet. L'étudiant en finances s'occupe aussi de la présentation marketing du projet et du plan d’affaires professionnel à présenter aux investisseurs potentiels. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

Les voitures de course sont assez chères. Nous sommes chanceux d’avoir plus de 50 commanditaires en ce moment, allant de sociétés d'usinage locales à des sociétés internationales de voitures de course. Il faut donc gérer tout ça , précise Nolan Philippon.

Le concours exige également que les étudiants présentent un dossier marketing pour une éventuelle fabrication de leur modèle et une commercialisation à grande échelle.

La voiture doit aussi répondre à une demande réelle sur le marché.

Après des mois de travail et de développement, les étudiants présenteront leur projet au jury pour le défendre et tenter de remporter la compétition.

Fondée en 1981, la première compétition de Formule SAE s’est tenue à l’Université du Texas aux États-Unis.

Avec les informations de Charles Delisle