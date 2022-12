Fermeture de la Bouquinerie Gravel : la dernière librairie francophone tourne la page

« On a fait notre boulot, on a donné ce qu'on pouvait et là on peut passer à d'autres choses Pauline et moi, sereines au cœur. » — Une citation de Maria Lepage, libraire

La librairie est tout d’abord une initiative communautaire. Elle voit le jour en 1981 grâce au Conseil des francophones de Gravelbourg qui lui consacre un espace dans le Centre culturel Maillard.

Quand l’organisme rencontre des difficultés financières en 1992, trois femmes décident de prendre les choses en main. Pauline Vézina, Annette Labelle et Maria Lepage s'unissent pour acheter le commerce, investissant leur temps et leur argent dans cette aventure. En 2004, elles font l’acquisition d’un bâtiment sur la rue Principale pour y loger leur bouquinerie.

La librairie Bouquinerie Gravel de Gravelbourg, en Saskatchewan, en octobre 2022. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Lizée-Prynne

Grâce à leur détermination et leur persévérance, cet ancien garage devient un espace de découverte et de partage pour les amoureux de la lecture.

Toutefois, selon le spécialiste de l’histoire de Gravelbourg Michel Vézina, la librairie a dû étendre son champ d'action pour réussir sur le plan commercial. Ça faisait partie du modèle d’affaires, le marché n’était pas assez grand, alors elles devaient se promener en province , explique celui qui tient également les livres de la bouquinerie.

La Bouquinerie prend la route

C’est donc grâce à ses salons ambulants du livre que la Bouquinerie Gravel se fait connaître partout en fransaskoisie. Maria Lepage explique qu’il fallait aller rendre le service là où la clientèle était .

« On partait avec un gros camion U-Haul et on amenait 250 boîtes de livres, des présentoirs et des tables, et on partait pour 5 semaines. » — Une citation de Maria Lepage, libraire

On allait à Saskatoon, à Prince Albert, à Regina, à Moose Jaw, raconte-t-elle, et on finissait à Gravelbourg, où l'on faisait un grand salon à l'école Mathieu, parce qu’on n'avait pas l'espace à la Bouquinerie pour s'étendre.

Ces tournées ont été organisées par la Commission culturelle fransaskoise (qui deviendra plus tard le Conseil Culturel fransaskois) à partir de 1992 avec les deux principales libraires francophones de la Saskatchewan : l'Épinette de Prince Albert (qui ferme à la fin des années 90) et la Bouquinerie Gravel.

Elles visitent écoles et lieux communautaires de la fransaskoisie. C'était tout un engagement. On vidait la Bouquinerie. Tout y allait, tout y passait , explique Maria Lepage.

« Ça va nous manquer, ce n’était pas que des relations d’affaires. » — Une citation de Maria Lepage, libraire

Maria Lepage souligne que le meilleur de ces semaines était de rencontrer les gens, d’établir cette relation de fransaskoisie. Aujourd'hui, on a des amis partout en province, on connaît du monde de tout partout .

En 2019, Maria Lepage et sa copropriétaire ont décidé de mettre fin aux salons ambulants. On ne pouvait plus prendre la route, c’était trop exigeant, notre santé est rentrée dans le portrait.

« La plus jeune de nous frise les 75 ans. On ne peut plus lever des boîtes de 50, 60 livres. » — Une citation de Maria Lepage, libraire

Le prochain chapitre

La fin d'une ère, la fin d'une passion. Si la Bouquinerie Gravel est en train de liquider son fond de commerce, les libraires espèrent trouver quelqu'un pour écrire le prochain chapitre de l'entreprise.

On regarde à passer le flambeau à quelqu'un d'autre dans la nouvelle année, on a un grand besoin d'avoir une librairie française en Saskatchewan , explique Maria Lepage.

Maria Lepage explique que sa librairie proposait une large gamme de livres. «On avait de tout, des bandes dessinées, des dictionnaires, des romans pour tous les âges, des livres historiques, et même des atlas quand on en faisait encore.» Photo : Raphaële Frigon

Je suis certaine que personne d'autre ne sera aussi fou et folle que nous pour se promener et charger des camions de livres, mais j'espère que quelqu'un va s'embarquer pour avoir un pied à terre, à Regina ou à Saskatoon , ajoute-t-elle.