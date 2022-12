Les taxes en hausse de 7,5 % à Val-d’Or

Le conseil municipal réservait cette mauvaise surprise aux citoyens lors de l’adoption de son budget, lundi soir, budget auquel s'est opposé le conseiller Yvon Rodrigue.

Pour une résidence moyenne évaluée à 287 000 $, l’augmentation de taxes se chiffre à 224 $. Elle se décline par une hausse de 0,04 $ par tranche de 100 $ d’évaluation, mais aussi par une augmentation de la taxe sur l’enlèvement de la neige.

Cette hausse de 7,5 % est légèrement supérieure à l’inflation. Le budget de Val-d’Or a gonflé de 5 M$ comparativement à 2022, soit 3 M$ en nouvelles dépenses et 2 M$ pour le service de la dette.

La mairesse Céline Brindamour estime que ce budget est le plus difficile auquel elle a participé au cours de ses 22 années à la table du conseil municipal.

On a cru jusqu’à la dernière minute que le gouvernement allait donner un coup de pouce aux municipalités, déplore-t-elle. On a fait ce budget avec des hausses partout, y compris les taux d’intérêt, les matériaux, le carburant, les agrégats.

« On a regardé toutes nos dépenses pour voir si on pouvait mettre des choses de côté. Dans le quotidien des services qu’on offre aux citoyens, il n’y a pas grand-chose qu’on pouvait enlever. On devait se tourner vers les revenus de taxation. C’est un exercice qui nous dérange beaucoup, mais on ne voyait pas d’autres moyens sans reculer. » — Une citation de Céline Brindamour, mairesse de Val-d'Or

L'hôtel de ville de Val-d'Or Photo : Radio-Canada / Dominic Chamberland

Mme Brindamour précise que le conseil municipal a fait le choix de conserver le niveau des services aux citoyens.

Ç'a fait partie de nos discussions, mais notre vitalité économique est bonne, et on ne voulait pas reculer et pénaliser les citoyens, explique-t-elle. Il faut penser aux gens qui n’ont pas la possibilité de faire plein d'activités. Si on coupe des services, ils seront plus "impactés" que d’autres. On n’a rien ajouté et on a laissé quelques projets de côté, mais on veut que les gens puissent continuer de profiter de nos infrastructures. De couper des heures à la bibliothèque, au Centre multisport ou à la Forêt récréative, ça ne faisait aucun sens.

Dette et projets

La dette de la Ville de Val-d’Or atteint désormais 76,6 M$. Le service de la dette gruge 14,7 M$ du budget, soit une proportion de 21,1 %.

Dans ce contexte, la Ville de Val-d’Or a ciblé des travaux totalisant 32 M$ en 2023 dans son Plan triennal d’immobilisations. Compte tenu des subventions possibles, la Ville pourrait devoir en financer 17,7 M$.

En plus des 5 M$ prévus pour les travaux sur la 3e Avenue, notons le fonçage d’un nouveau puits et la construction d’une usine de pompage pour Vassan (2 M$), ainsi que le début d’un projet majeur à l’usine d’épuration des eaux usées de Val-d’Or (6 M$).