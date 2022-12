Richard Martel refuse d’aider une famille menacée d’expulsion

C'est notamment le cas de deux ressortissants du Salvador, qui étaient menacés d'expulsion par le gouvernement fédéral. Appelé à réagir lundi, Richard Martel affirme qu'il n'était pas question pour lui d'aider, de quelque façon que ce soit, des réfugiés illégaux.

On parle de réfugiés illégaux, qui ont passé par le chemin Roxham, pendant qu'il y a des réfugiés légaux qui attendent! Ce cas-là, c'est des réfugiés illégaux. Moi je n'embarque pas là-dedans, a lancé le député conservateur en entrevue à Radio-Canada.

Sihem Mannai est la patronne de Letitia Cruz et de Raul Cruz, qui sont arrivés au Canada en 2019. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Devant le refus du député conservateur, ils se sont finalement tournés vers le député de la circonscription voisine de Jonquière, Mario Simard, qui est intervenu auprès du ministre de l’Immigration. L’avis d’expulsion dont ils faisaient l’objet a été révoqué par la suite.

Letitia Cruz et son fils Raul sont arrivés au Canada par le chemin Roxham il y a quatre ans pour fuir les violences dans leur pays. La femme de 68 ans a choisi la région en 2019 pour s’établir puisque sa sœur y réside depuis 23 ans.

C’est pourtant à la suite de la recommandation d’une avocate que leur employeur, une Tunisienne d’origine qui est propriétaire de deux restaurants à Chicoutimi, s’était d’abord tournée vers le bureau de Richard Martel pour trouver une solution. Elle digère mal la manière dont elle et la famille Cruz ont été reçues.

Je suis allée voir une avocate de Chicoutimi. Elle m'a dit : le seul qui peut nous aider c'est le député donc on va aller le voir. Mais il a refusé le dossier [...] Malheureusement, j'ai le goût amer. Vu la situation, on n'a pas d'employés, on souffre, et vous prenez même pas le temps de regarder le dossier , a affirmé Sihem Mannai

« Je vous l'ai dit, les réfugiés illégaux, on n'embarque pas là-dedans ! Les autres ? Eh bien, on les traite toutes. » — Une citation de Richard Martel, député pour le Parti conservateur dans Chicoutimi-Le Fjord

Pas de bons ou de mauvais immigrants, répond Mario Simard

La déclaration de Richard Martel a fait sourciller Mario Simard, qui n’a pas hésité à aider la famille Cruz pour éviter que celle-ci retourne dans son pays.

Il n'y a pas de bons ou de mauvais immigrants. À partir du moment où ils n'ont pas de casier judiciaire, qu'ils soient passés par le chemin Roxham c'est une chose, mais ils sont ici depuis trois ans, ils travaillent ici, ils ont une famille ici, ils sont des actifs pour la société. [...] Mon devoir à moi, c'est de leur donner un coup de main , a mentionné le bloquiste.

Le cas de la famille Cruz n’est pas unique. Plusieurs personnes immigrantes éprouvant des difficultés nous ont confié avoir cogné au bureau du député de Chicoutimi-Le Fjord, sans succès, pour finalement obtenir de l'aide au bureau du député de Jonquière.

Une Française vit une situation semblable

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, Laura Viandier, une Française d'origine menacée d'expulsion, avait révélé que Richard Martel ne pouvait rien faire pour elle. Sa demande pour obtenir un permis de travail pour prolonger son séjour au pays avait été refusée par Immigration et Citoyenneté Canada parce qu'elle avait omis de certifier un document.

On lui a dit quoi faire à elle! Mais elle ne voulait pas entendre ça. Elle ne nous a pas écoutée et elle voulait faire ça à sa façon [...] Vous m'arrivez avec ce que les gens disent, mais est-ce qu'elle a réussi ailleurs ? , s’interroge le politicien.

Le dossier de Laura Viandier a avancé depuis qu'elle a fait appel elle aussi à l'équipe de Mario Simard. Sa demande de statut n'est plus « refusée », mais en « traitement », et elle peut de nouveau travailler, a-t-elle confirmé dans un échange de courriels avec Radio-Canada.

Mario Simard, député du Bloc québécois dans Jonquière. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Je pense que parfois, on peut prendre un raccourci de dire il n'y a rien à faire et blâmer le gouvernement. Mais dans le contexte actuel, où on a un problème majeur de pénurie de main-d'œuvre, je ne veux pas me contenter de dire que c'est la faute du gouvernement , soutient Mario Simard.

Pour Sihem Mannai, le mal est fait. Selon elle, plusieurs immigrants se souviendront aux prochaines élections fédérales de la façon dont ils ont été traités par Richard Martel.

J'ai été déçue. Je ne me suis jamais intéressée à la politique. Mais dorénavant, je vais m'y intéresser parce que ça prend des gens qui sont vraiment compétents .

Avec des informations de Rosalie Dumais-Beaulieu