Une première formation en mécanique de vélos officiellement reconnue au Québec

Moi, de base, je suis vraiment un passionné de vélo , dit Noé Zimmer-Glorieux, l'un des 11 élèves de la première cohorte du programme de mécanique de vélos. Le jeune homme arrive directement de Bruxelles, où il a fait des études en journalisme avant d'envisager une carrière dans le monde de la bicyclette.

C'est une chose d'apprendre avec des vidéos YouTube, d'apprendre soi-même en bidouillant , poursuit Noé. Mais c'est autre chose de se dire que, maintenant, je veux passer au [niveau supérieur] et avoir une formation professionnelle, vraiment apprendre avec des experts du métier, avec un vrai cadre académique.

La formation, dont la première cohorte a commencé en octobre, a lieu dans une classe aménagée à même les locaux de CycloChome, dans le quartier Rosemont, à Montréal. C'est cette entreprise d'économie sociale qui est chargée de faire l'entretien des 9600 vélos BIXI de la métropole.

Dans cette classe, chaque élève a un vélo devant soi, sur lequel il peut mettre en pratique les notions enseignées.

Le directeur général de CycloChrome, Pierre-Luc Langlois, rêvait de cette formation en mécanique de vélos depuis près de 10 ans. Je travaille dans l'industrie depuis que j'ai 16 ans , raconte-t-il. Il y a un manque de standards, de connaissances, un manque de partage de ces connaissances-là aussi, et un manque d'employés également.

Pour Pierre-Luc Langlois, les formations offertes par les employeurs ne suffisent plus.

« Il y a beaucoup de vélos, il y en a qui se vendent de 10 000 à 15 000 $, c'est un véhicule, ce n'est plus juste un loisir. » — Une citation de Pierre-Luc Langlois, directeur général de CycloChrome

Le programme, le premier reconnu par le ministère de l'Éducation, sera éventuellement donné par cinq centres de services scolaires. À Montréal, il est sous la responsabilité de l'École des métiers de l'équipement motorisé. En 2023, il devrait aussi être offert en Mauricie, à Laval, à Gatineau et dans Lanaudière.

Au cours des 645 heures de la formation, les élèves apprennent à réparer les divers systèmes du vélo, comme la direction, la transmission, le freinage, etc. On a commencé par six compétences théoriques , explique Noé. En comprenant le vélo, et comment fonctionne un vélo, on pourra, au fur et à mesure, réparer presque tous les vélos.

À peu près la moitié des 11 premiers élèves ont environ 30 ans, tandis que l'autre moitié est dans la quarantaine, estime Noé. Plusieurs ont décidé de réorienter leur carrière. Il y en a beaucoup qui disent en avoir marre de travailler derrière leur ordinateur, de vouloir un travail plus manuel, plus concret.

Les mécaniciens de vélo très demandés

Avec la croissance du nombre de deux roues sur les pistes cyclables, les ateliers de réparation ont un grand besoin de mécaniciens. Le travail en atelier, qui demeure saisonnier, s'effectue toutefois de plus en plus tout au long de l'année.

Chez CycloChrome, la progression de BIXI a fait bondir le volume d'activité de 67 % en un an, une croissance quasi ingérable , reconnaît Pierre-Luc Langlois. L'entreprise devrait passer de 95 à 115 employés d'ici l'été prochain. L'embauche est assez difficile, l'espace aussi.

Bicycles Quilicot, une entreprise plus que centenaire, collabore avec le Centre de formation professionnelle des Moulins, afin d'offrir le programme dans Lanaudière. Le président, Marc-André Lebeau, espère que le programme pourra attirer plus de travailleurs dans l'industrie.

« Un employé qui est attiré par la mécanique, mais qui trouve que le métier n'est pas reconnu, ça va l'attirer de savoir qu'il y a une formation reconnue et structurée. » — Une citation de Marc-André Lebeau, président de Bicycles Quilicot

Il reste toutefois à boucler un financement récurrent pour ce nouveau programme de formation, reconnaît Mario Héroux, directeur de l'École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal. Il faut toujours se battre pour aller chercher du financement pour une deuxième cohorte, parce que le milieu en a besoin.

Attirer les élèves, dans un contexte où les employeurs s'arrachent les travailleurs, pourrait également représenter un défi. Le Centre de services scolaire de l'Énergie, en Mauricie, a dû reporter l'ouverture de sa classe de mécanique de vélos à l'automne 2023, faute d'inscriptions.