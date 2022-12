Un accord sur la biodiversité réconfortant pour Corridor Appalachien

L’accord comprend 23 objectifs pour arrêter et inverser le déclin de la biodiversité. En entrevue à l’émission Vivement le retour, la directrice générale de Corridor Appalachien, Mélanie Lelièvre, se dit réconfortée après la signature d’un tel accord. On est allés de l’avant, on a entériné un nouveau cadre mondial pour la protection de la biodiversité qui va vraiment faire une différence pour l’avenir, on ne peut que se réjouir de ce qui vient d’être signé, c’est vraiment majeur ce qui vient de se passer , assure-t-elle.

Selon la directrice générale de l’organisme de protection de la biodiversité, l’accord est historique puisqu’on n’était jamais allés aussi loin au niveau des cibles pour protéger la nature, créer des aires protégées, réduire la pollution, c’est ce que la communauté scientifique recommandait depuis longtemps .

Parmi les mesures phares, le fait que 30 % des terres et océans soient protégés d’ici 2030. Actuellement, seulement 17 % des terres et 8 % des mers le sont. Depuis entre 15 et 20 ans il y a un consensus dans la communauté scientifique, à l’effet que si on protège 30 % de milieux naturels représentatifs, on arrive à peu près à protéger 80 % de la biodiversité , explique Mélanie Lelièvre.

La directrice générale de Corridor Appalachien croit que la prochaine étape doit être d’adopter rapidement un plan d’action au Québec, pour pouvoir atteindre la cible de 2030. On n’a pas le choix, explique-t-elle. On sait qu’il y a un million d’espèces sur la Terre qui sont menacées d’extinction [...]. Il nous reste sept ans, c’est sûr que c’est un délai qui est très court, ça va prendre beaucoup de volonté, de vigueur, il va falloir des actions de toutes les parties prenantes de la société.

Selon elle, autant les différents paliers de gouvernement que les organismes de conservation comme Corridor Appalachien que les citoyens doivent s’impliquer pour protéger la biodiversité.

Mélanie Lelièvre soutient qu’il faudra beaucoup investir pour mettre en action les propositions de cet accord, mais que l’argent seul ne fera pas tout.

« Ça ne prendra pas que de l’argent, il faut changer le cadre fiscal des municipalités [...], tant qu’elles dépendent des revenus de taxes et du développement immobilier, on n’arrivera pas à changer les choses dans le sud du Québec, il faut aussi changer la loi sur les espèces menacées et vulnérables, parce qu’en terre privée elle n’a pas assez de mordant. » — Une citation de Mélanie Lelièvre, directrice générale de Corridor Appalachien.