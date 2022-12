Des Autochtones au premier rang de la protection du Grand lac de l’Ours aux T.-N.-O.

La signature d’un plan visant à créer une zone protégée autochtone autour du Grand lac de l’Ours, aux Territoires du Nord-Ouest, va permettre au gouvernement Délįnę Got'įnę d'être assis à la même table que ses homologues territorial et fédéral pour discuter de la préservation du lac, du territoire autour du lac et du bassin versant, selon le chef du gouvernement autochtone, Danny Gaudet.

C’est un pas dans la bonne direction , dit-il. L’entente, signée samedi à Montréal durant la COP15, est une première étape dans la création de l’aire protégée et de conservation autochtone Sahtú K’aowe autour du Grand lac de l’Ours.

Cette entente améliorera la conservation de la zone et conduira à un financement à long terme. Il s'agit également d'une reconnaissance officielle de l'intendance millénaire des Sahtu Got'ine dans la région des Territoires du Nord-Ouest.

Le lac, nommé Tsa Tué en esclave du nord, avec ses 31 000 km carrés, est le huitième lac d'eau douce en superficie au monde, et l’un des écosystèmes les plus intacts sur la planète , selon un communiqué du gouvernement Délįnę Got'įnę . Ce lac représente 0,3 % de la superficie du Canada.

Danny Gaudet explique que les aînés et les chefs spirituels de Délįnę ont œuvré pendant des générations pour protéger et mettre en valeur l’importance de ce lac.

La région est à cheval sur le cercle polaire et le lac est entouré de forêts boréales et taïgas vierges. C'est un habitat pour le bœuf musqué, l’orignal et le caribou, toujours selon le communiqué. La seule communauté située sur le bassin versant est Délįnę , qui veut dire en français là où l'eau coule .

Nous sommes très enthousiastes avec cette idée d’être assis à la même table, la lettre d’intention décrit le processus que nous devons suivre , explique M. Gaudet.

Il espère que l’entente finale sera conclue au printemps et s’attend à ce qu’une cérémonie soit organisée pour souligner la préservation nationale du lac et du bassin versant.

La ressource la plus précieuse au monde

Danny Gaudet croit que la protection des étendues d’eau est de plus en plus importante.

« Le Grand lac de l’Ours, on le voit comme un futur refuge. Avec les changements climatiques, l’eau deviendra une ressource de plus en plus importante, la ressource la plus précieuse au monde. » — Une citation de Danny Gaudet, chef, gouvernement Délįnę Got'įnę

Il faut s’assurer que cette ressource soit disponible pour les prochaines générations, et c’est notre rôle, finalement , poursuit-il. Et ce rôle est lié à ce que nous avons fait avec les revendications territoriales, et avec ce que nous espérons faire avec l’autonomie gouvernementale.

Le chef du gouvernement Délįnę Got'įnę, Danny Gaudet. Photo : CBC/Jamie Malbeuf

Danny Gaudet dit qu’après la conclusion de l’entente, deux autres années de travail seront nécessaires pour tout mettre en place .

Il va y avoir des discussions intéressantes dans la façon dont tout cela va fonctionner , mentionne le chef du gouvernement autochtone.

Ce qu’on souhaite, en fin de compte, c’est d’intégrer à cette entente nos accords d’autonomie gouvernementale et notre accord sur les revendications territoriales. Il y a beaucoup de travail à faire. Espérons que nous y parviendrons.

Danny Gaudet dit qu’il y a aussi l'espoir d’étendre la protection de l’eau afin que le reste de la région puisse être impliqué dans leurs domaines et peut-être comprendre ce sur quoi nous travaillons afin qu'ils puissent également bénéficier du travail que nous faisons .

L’ancien chef de gouvernement Délįnę Got'įnę, Leeroy Andre, dit qu’il s’agit en partie de contrôler tout développement potentiel dans la région.

« On essaie de protéger le Grand lac de l’Ours, car ici à Délįnę , on croit que c'est un lac important. Et nous ne voulons pas de projets de développement autour du lac. Mais nous allons travailler avec les promoteurs pour trouver des façons de permettre à certains projets d'aller de l’avant. » — Une citation de Leeroy Andre, ancien chef, gouvernement Délįnę Got'įnę

On ne dit pas non, mais on veut que ce lac reste intouché, non seulement maintenant, mais aussi pour les générations futures.

Les prochaines étapes de l'entente comprennent l'établissement d'un financement à long terme. Lorsqu'un accord sera finalisé, les parties ont convenu d'inclure Tsá Tué dans la base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation (BDCAPC), dans le cadre des objectifs nationaux et mondiaux visant à protéger 25 % des zones terrestres et d'eau douce du Canada d'ici 2025.

Avec les informations d'Hilary Bird et Natalie Pressman