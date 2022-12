La police d’Ottawa se prépare à un éventuel convoi de camionneurs en 2023

Dans une lettre destinée au maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe et à la présidence de la Commission de services policiers d'Ottawa, le chef de police Eric Stubbs a dressé, lundi, un bilan des orientations définies afin de faire face à un convoi de camionneurs en 2023, comme le suggère des rumeurs depuis plusieurs semaines.

Le Service de police d'Ottawa ne permettra pas que se répètent les conditions ayant donné lieu aux manifestations illégales survenues en février 2022 , a assuré le chef du SPO dans la missive qui a été partagée aux médias.

Tolérance zéro

Le chef du SPO a averti que les manifestations axées sur les véhicules seront interdites au centre-ville d’Ottawa et aux lieux d'importance nationale.

Nous prendrons les mesures nécessaires pour préserver la sûreté publique au sein de notre collectivité , a-t-il indiqué.

M. Stubbs prévient également qu' il n'y aura aucune tolérance vis-à-vis des perturbations et des comportements criminels, ni à l'endroit d'individus qui tenteraient de porter atteinte à nos collectivités à l'aide de véhicules.

« En tant que service de police, nous sommes résolus à assurer le déroulement en sûreté de toute manifestation légitime, pacifique et pédestre dans notre ville. » — Une citation de Eric Stubbs, chef du Service de police d’Ottawa

Rappelons que le président de Canada Unity Foundation, James Bauder, a annoncé le mois dernier sur sa page Facebook, qu'un nouveau convoi aurait lieu du 11 au 28 février. L'événement a été présenté comme un festival pour l'unité et une célébration du premier anniversaire du convoi.