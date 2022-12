Les Cris partageront à nouveau le caribou migrateur avec les Innus

Des groupes de chasseurs innus auront comme mandat de récolter un maximum de 300 caribous issus du troupeau de la rivière aux Feuilles durant leur migration hivernale.

La chasse se déroulera sur le territoire cri de Chisasibi, près de la Baie-James, du 9 janvier au 1er mars 2023.

La nation crie a décidé de réitérer cet accord, notamment en raison du grand respect dont ont fait preuve les chasseurs innus lors de la chasse l’hiver dernier.

L'an dernier, de nombreux chasseurs innus de la Côte-Nord avaient participé à cette chasse traditionnelle en territoire cri. Photo : Gracieuseté de la Nation innue

Ce partenariat a été l’occasion pour les deux nations de partager leurs différentes façons de faire et leurs connaissances liées à la chasse du caribou.

Nous sommes heureux de souligner le succès de l’expérience de l’an dernier et de pouvoir continuer à renforcer notre relation entre nos nations et avec le caribou. Le partage de cette ressource se fait de façon durable et dans le respect de nos traditions et de la santé des troupeaux , a déclaré par voie de communiqué la grande cheffe de la nation crie, Mandy Gull-Masty.

Mandy Gull-Masty est la grande cheffe de la nation crie (archives). Photo : Jared Gull

Une fois chassées, les prises seront partagées de façon équitable selon la taille des neuf communautés innues du Québec.

L’an dernier, la communauté de Uashat mak Mani-utenam (ITUM) avait reçu une soixantaine de caribous. La viande a notamment été distribuée aux aînés de la communauté.

ITUM avait aussi organisé des ateliers de dépeçage auprès des étudiants de la communauté afin de transmettre le savoir ancestral.

C'était pour plusieurs étudiants la première fois qu'ils voyaient un caribou (archives). Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

L’accès à la ressource est compromis pour les Innus de la Côte-Nord en raison du déclin du troupeau de caribous de la rivière Georges et des populations de caribous forestiers, dont la chasse est maintenant interdite.

Je pense que l'ensemble des chefs innus sont très contents des discussions qu'on a [avec la nation crie] et du partage du territoire. Autrefois, on n'avait pas de frontières entre les communautés. Quand nos ancêtres se rencontraient, ils ne disaient pas ''ça, c'est notre territoire''. C'est ce que j'aime de cette entente mutuelle , explique le chef de la communauté de Uashat mak Mani-utenam, Mike Mckenzie.

Pour les deux signataires de l’entente, il est important de souligner que seuls les chasseurs autorisés auront la permission de participer à la récolte du caribou à Chisasibi.