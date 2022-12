Budget 2023 : une hausse de taxes à Alma

Après avoir bénéficié d'un gel de taxes dans les deux dernières années, résidents, commerçants et industries d'Alma verront leur compte augmenter en 2023. Comme ailleurs dans la province, la Ville n'échappe pas à l'inflation, aux approvisionnements difficiles et à la hausse du prix des carburants et des matériaux.

C'est ce qui a été annoncé lundi soir lors de l'adoption du budget de 2023 en séance extraordinaire. Ainsi, le taux de taxation résidentiel augmentera de 3,4 %, ce qui représente 72 $ de plus pour une maison dont la valeur moyenne est de 203 500 $.

Je trouve que c'est plus qu'acceptable, a expliqué la mairesse lors d'une présentation du budget aux journalistes lundi avant-midi. [...] On veut s'assurer qu'on ne surtaxe pas nos contribuables. On le sait que ce ne sera pas facile pour eux. Ils la vivent, eux aussi, l'inflation, a-t-elle ajouté.

Ville d'Alma prévoit une hausse de taxes en 2023. Photo : Radio-Canada

Le directeur des finances, Yves Thériault, a d'ailleurs rappelé que les résidents avaient connu une hausse de 3 % dans les six dernières années alors que l'inflation s'élevait à plus de 18 % pour la même période. Les commerces et les industries devront aussi composer avec des hausses de l'ordre de 3,75 %.

Plusieurs investissements prévus en 2023

Le plan triennal d'immobilisations prévoit des investissements de 31 118 950 $ en 2023, soit une augmentation de 34 % par rapport à 2022. La part du lion ira à la réalisation de plusieurs projets déjà annoncés dont le pavillon des loisirs Isle-Maligne/Delisle, le parc économique, le sentier multifonctionnel à la Pointe-des-Américains et la construction d'une nouvelle piscine dans le secteur Saint-Sacrement.

Sylvie Beaumont prévoit plusieurs investissements en 2023. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Treize millions de dollars seront payés à part presque égale entre la Ville et les gouvernements. La Ville compte sur d'autres aides financières pour les 18 millions de dollars restants.

Il y a eu beaucoup d’annonces de faites par les gouvernements lors de la campagne électorale, qu'il y aurait des millions pour les infrastructures de loisirs, explique le directeur général de la Ville, Frédéric Lemieux. C’est certain qu’on ne peut pas inscrire des subventions qui ne sont pas confirmées, mais on s’attend à ce qu’on ait un apport du gouvernement pour des projets comme la piscine ou autre sinon, on ne sera pas en mesure de réaliser tout ça.

Les investissements seront moins importants en 2024 et en 2025, alors que les sommes prévues sont plutôt de l'ordre 11 236 200 $ et 12 034 200 $.

Coûts liés aux changements climatiques

2,5 millions de dollars seront également investis pour remettre en état les ponceaux jugés problématiques sur le territoire. Rappelons que la Ville a fait le tour de ses infrastructures à la suite du décès d'un sexagénaire en septembre dernier.

Selon la mairesse, c'est la première fois qu'elle doit allouer des sommes attribuables aux changements climatiques dans son budget. Elle s'attend à ce qu'elles deviennent récurrentes.

Le budget d'opération pour la prochaine année s'élèvera à 74,5 M$, une hausse de 5,4 %. La dette est de plus de 16 millions de dollars.

Revitalisation du centre-ville

Les élus d’Alma souhaitent aussi mettre en branle un projet pour revitaliser le centre-ville, qui a été marqué par plusieurs départs de commerces au cours des dernières années.

La Ville mènera notamment un consultation et invitera commerçants, artisans, restaurateurs, organismes et citoyens à y participer.

Plusieurs aspects pourraient être revus, soit la circulation, le soutien apporté aux commerçants et le stationnement. La mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, confirme par ailleurs que des commerces seront transformés en logements locatifs.

Ces grands espaces qui auparavant servaient d’attraction pour venir magasiner, ce ne sera plus ça. Les centres-villes, ce ne sera plus "je m’en vais magasiner au centre-ville". Je pense que ça va devenir des lieux de vie, des endroits [...] où il y aura des activités familiales, avec des commerces de niche. [...] Probablement que l’expérience va être différente , a-t-elle indiqué.

Un appel d’offres pour embaucher une firme d’urbanisme sera d’ailleurs lancé prochainement.