Une pharmacienne de Trois-Rivières lance un appel à l’aide à ses clients

Elle conseille notamment de commander en ligne ou de préautoriser le renouvellement, en plus d’effectuer le renouvellement 24 heures d’avance.

Mme Levasseur encourage les clients à recevoir des notifications par texto pour être avisés lorsque la commande est prête. Elle leur demande aussi d’être indulgents au téléphone : les lignes téléphoniques peuvent déborder, lit-on dans sa publication.

Les ruptures de médicaments, qui affligent les pharmacies depuis les derniers mois, ajoutent une pression. Isabelle Levasseur appelle à la courtoisie de tous dans ce contexte.

C’est normal que le délai d’attente [au téléphone] augmente. Avec tous les enjeux des produits en rupture d’inventaire, ça accentue notre charge de travail parce qu’actuellement, il faut composer avec nos backorders de Tylenol, d’antibiotiques pour enfants, des produits en soins palliatifs, les sirops pour la rhume, la grippe, etc. , témoigne-t-elle.

Dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, elle ajoute que l’équilibre demeure tout aussi difficile à maintenir quand des employés tombent malades.

Détresse professionnelle chez les pharmaciens

Isabelle Levasseur affirme que le taux d’épuisement chez les pharmaciens atteint un sommet. Elle s’appuie sur un sondage de la Fédération des pharmaciens du Québec (FPQ) rendu public la semaine dernière.

Les résultats sont saisissants : 93 % des pharmaciens interrogés disent ressentir de la fatigue en lien avec la charge de travail, et 83 % affirment vivre une détresse professionnelle.

De plus, la FPQ rapporte que 28 % des répondants ressentent une perte d’intérêt au moins trois fois par semaine. Donnée choc : le quart des personnes interrogées ont déjà pensé au suicide.

À noter que le sondage repose sur l’avis de 177 personnes, dont environ 60 % sont des pharmaciens salariés.

La collègue d’Isabelle Levasseur, Isabelle Baril, aussi pharmacienne-propriétaire, parle de fatigue accumulée dans les dernières années.

Avec l’épidémie d’influenza sans précédent, autant mes collègues pharmaciens que les assistants techniques en pharmacie [...] c’est la fatigue de toujours sentir de devoir en faire plus à grande vitesse , dit-elle.

« On veut que la population nous aide à mieux les aider. » — Une citation de Isabelle Baril, pharmacienne-propriétaire, Brunet

Le président de l’Association québécoise des pharmaciens-propriétaires (AQPP), Benoit Morin, soutient que le rôle des pharmaciens s’est élargi durant la pandémie. La prescription du médicament Paxlovid, par exemple, nécessite une entrevue avec le patient et un ajustement de ses médicaments, explique-t-il.

Il y a d’autres prises en charge. Il y a l’hypertension [...] on sait que l’accès à un médecin de famille est plus difficile. Il y a des patients orphelins, donc on participe à tout ça, ce qui fait que notre volume de travail augmente , fait-il valoir.

L’ AQPP offre à ses membres un programme d’aide psychologique. Elle conseille aussi ses membres sur des pratiques d’affaires qui permettent d’alléger la tâche du personnel dans les pharmacies.

Avec la collaboration d’Hélène Lequitte