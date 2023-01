La crise du verglas, 25 ans plus tard

Cinq janvier 1998 : le Québec tout entier est frappé par une crise du verglas. Le réseau d'Hydro-Québec s'effondre. La région de Granby est particulièrement touchée par les pannes et les dégâts causés par dame Nature. Vingt-cinq ans plus tard, des Estriens se rappellent cette grande noirceur, mais surtout de l'entraide qui leur a permis de traverser la crise.

La famille de Jean Patenaude se souvient des événements comme si c'était hier. De nombreux arbres s'étaient cassés sous le poids de la glace. L'eau coulait partout dans les rues. Des centaines de pylônes d'Hydro-Québec s'étaient écroulés, privant des milliers de personnes d'électricité pendant des semaines.

On se tenait souvent devant la fournaise pour se réchauffer, se rappelle Denise Brodeur-Patenaude. Ce n'était pas chaud, même si on avait installé un tuyau pour que la chaleur aille en haut.

Mais on était vraiment chanceux, nuance sa fille, Annie Patenaude. Je me souviens qu'en haut du poêle à bois, il y avait une ouverture. J'allais m'assoir sur le grillage dans la cuisine pour me réchauffer pendant les longues journées froides.

Guy Patenaude, le fils de Denise et Jean, a toutefois un souvenir un peu moins heureux de cette période. Son épouse était alors enceinte de leur garçon, et il s'inquiétait pour elle. Les épiceries. Qu'est-ce qu'on avoir comme manger? Mais il affirme qu'il était toutefois bien au chaud, alors on était correct.

La famille Patenaude se rappelle très bien de la crise du verglas. Elle se réchauffait près du poêle, comme ici. Photo : Radio-Canada

L'armée en renfort

Au plus fort de la crise, la moitié du Québec est plongée dans le noir et le froid. L'armée est appelée en renfort, la tâche étant tout simplement trop lourde pour les monteurs d'Hydro-Québec. Même la population donne un coup de main en nettoyant les rues des arbres tombés à l'aide de scies mécaniques. Si les plus chanceux ont réussi à se procurer une génératrice, ceux qui essayaient d'en louer revenaient souvent bredouilles. C'était impossible. Et c'était assez tragique , se rappelle Omer Blanchette.

C'était vraiment hors de l'ordinaire , affirme pour sa part Guy Patenaude.

Ce fut douloureux, ajoute Omer Blanchette. C'est assez impressionnant quand tu te promènes sur la route en auto et que tu vois passer des camions de l'armée, tu vois que c'est sérieux.

L'armée était venue aider les monteurs de ligne d'Hydro-Québec (archives). Photo : Radio-Canada

Mais au cœur de la tempête, les citoyens se serrent les coudes. L'entraide est au rendez-vous, et tous ceux qui peuvent faire leur part tentent d'aider leurs voisins.

On avait une réserve de bois, témoigne Francine Baillargeon. On a aidé des voisins pour les approvisionner en bois de chauffage. On est allé conduire des gens à Montréal dans la parenté parce qu'ils avaient besoin d'être hébergés. On s'est débrouillés pour manger parce qu'on en avait un peu, et comme c'était froid, ce fut une chance. On avait le garde-manger sur le patio.

Au Québec, 3000 km de lignes électriques sont tombées durant la tempête de verglas. Plus de 5 millions de personnes ont été touchées par au moins une panne (archives). Photo : Radio-Canada

L'aréna Léonard-Grondin est transformé en centre de dépannage. Des kiosques y sont aménagés pour fournir les citoyens en nourriture, en vêtements, en couverture ou encore en produits de pharmacie.

Denise Brodeur-Patenaude y faisait du bénévolat pendant que sa fille, Annie Patenaude, faisait de même à l'École de la Haute-Ville, transformée pour l'occasion en cafétéria et en large dortoir.

« Je me souviens que tout le monde était un humain. Il n'y avait plus de rang social. Il n'y avait plus de décorum. Ce dont on avait besoin, c'était de manger, de boire, de se loger, de se vêtir. Toute l'aide convergeait autour de cela. » — Une citation de Annie Patenaude

Mais ceux qui ont vécu la crise du verglas affirment se souvenir surtout d'une chose : si ce fut une dure leçon de la nature, cela fut une belle leçon d'humanité.

Avec les informations de Jean Arel