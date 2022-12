Les Félicinois s’en tirent avec une hausse de taxes municipales de 3,9 %

Profitant des retombées du développement des secteurs résidentiels et industriels, la Ville de Saint-Félicien a réussi à limiter la hausse des taxes municipales à 3,9 %, et ce, sans toucher au surplus accumulé.

Le taux passe de 1,03 $ d’évaluation à 1,38 $ par 100 $ d'évaluation. Cette année, le rôle d’évaluation a fait un important bond de 15,9 %.

Notre taux de taxes est à 1,03 $ au lieu d’être à 1,13 $. On a enlevé 10 cents pour avoir une augmentation raisonnable. Tous les services, aqueduc, eau et égouts, ça n’a pas bougé , a soutenu le maire Luc Gibbons.

La valeur de la résidence moyenne est donc passée de 183 595 $ à 212 794 $. Une famille demeurant dans une résidence unifamiliale standard devra donc s’attendre à payer un total de 2735 $ en 2023, soit 103 $ de plus que l’année dernière.

Le maire de Saint-Félicien, Luc Gibbons. Photo : Radio-Canada

Le maire s’est dit fier d’en venir à ces conclusions dans le contexte inflationniste actuel.

Considérant la conjoncture économique, je pense que c’est extrêmement intéressant pour nos citoyens. Depuis plusieurs années, on a beaucoup de constructions. Le parc industriel se développe. On a l'agrandissement des Serres Toundra. Donc, on a des entrées d’argent qui nous permettent d’avoir un taux de taxes raisonnable pour nos citoyens , mentionne-t-il.

Le total des revenus de la Ville s’élève à 22 732 558 $ dont 80 % proviennent des taxes foncières.

Dans les projets d’investissement prévus, on retrouve l'agrandissement du garage municipal (plus de 3 millions $), la réalisation de nouvelles rues dans les secteurs de la rue Bernard, la réalisation de la phase II du parc industriel Sud (plus de 1 million $) et des travaux de réfection sur le boulevard Sacré-Coeur et la route St-Eusèbe (plus de 1 million $).

La Ville veut aussi rénover le chalet du Tobo-Ski et améliorer le sentier de la Chute-à-Michel, la marina Bôme et le parc Sacré-Coeur. Près de quatre millions de dollars seront aussi consacrés au parc agrothermique. Cette somme comprend une subvention gouvernementale de 2,8 millions de dollars. En tout, ce sont plus de sept millions qui seront investis pour les projets spéciaux.