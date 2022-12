À Edmonton, la librairie Le Carrefour déménage à nouveau

À partir du 1er janvier 2023, les étudiants membres de l’ AUFSJ assureront la responsabilité de la gestion du Carrefour, y compris la boutique en ligne et le comptoir de services. Selon un communiqué de l’université, le changement logistique offrira aux étudiants l’opportunité d’acquérir et de développer des compétences entrepreneuriales en plus de générer des fonds pour soutenir les activités de l’ AUFSJ .

Les espaces actuels occupés par la librairie seront convertis en bureaux administratifs. Le Carrefour est la dernière librairie francophone en Alberta. En 2015, elle a fermé les portes de son local à la Cité francophone d'Edmonton pour des raisons financières. Elle a par la suite déménagé dans un espace sur le CSJ qui offrait peu de visibilité. Finalement, en septembre 2018, la librairie a inauguré son nouveau local à l’entrée du CSJ .

Cette restructuration avait pour objectif de permettre au Carrefour de se développer et de prospérer , peut-on lire dans le communiqué de presse publié vendredi. Afin de parvenir à cette fin, l’université souligne qu’un comité consultatif regroupant des représentants de l’Université de l’Alberta, incluant le Campus Saint-Jean, et de la communauté francophone locale a été réuni, notamment en vue d'assurer le succès de la relance du Carrefour.

Cependant, les efforts du comité n’ont pas eu les résultats escomptés. Entre autres, le déménagement du Carrefour au CSJ n’a pas atteint l'objectif souhaité d’améliorer son positionnement auprès de la communauté francophone.