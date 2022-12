La course de Tomy Moreau vers les plus hauts circuits

L’univers de l’automobile est le gagne-pain de Tomy Moreau, qui travaille au garage de son père. Mais c’est aussi sa passion. Le jeune pilote de course de Saint-Denis-de-Brompton a d'ailleurs fait le choix de courir aux États-Unis pour avoir une meilleure visibilité, et sa stratégie semble porter ses fruits.

Tomy a eu les mains sur le volant d'un kart pour la première fois, il y a 16 ans. Mais il assistait déjà aux courses de son père bien avant cela. Ce dernier a été pilote de course pendant 20 ans.

Je ne sais pas depuis quand je vais aux courses, mais depuis que je suis né, je suis pas mal sûr qu'on va aux courses! soutient-il, en souriant.

Même après son quart de travail, il conserve l'envie de jouer avec des clés anglaises, des compresseurs et de la cire à voiture. Il lui arrive de passer de nombreuses heures à entretenir son bolide de course. Il peut également compter sur l'aide d'un mécanicien, Marc-André Lee, qui ne ménage pas ses efforts pour augmenter ses chances de succès.

Au moins 40 % des courses vont se gagner dans le garage. Si ta voiture est bien ajustée, ton entretien est fait chaque semaine, il y a bien des chances que les performances suivent , affirme Tomy.

C'est agréable de lui fournir un équipement pour qu'il puisse exprimer son talent, car il a un talent supérieur à la moyenne, soutient pour sa part Marc-André Lee. Je vis ma passion à travers ses exploits .

Tomy Moreau a déjà remporté plusieurs prix sur les circuits automobiles. Photo : Radio-Canada

Faire sa trace aux États-Unis

Tomy Moreau a délaissé le kart, il y a bien longtemps. Aujourd'hui, il performe avec une voiture de type Sprint Car.

C'est une course où on peut aller chercher les 200 km/h, affirme-t-il. C'est vraiment de l'adrénaline. Lorsque tu embarques dans le véhicule et ça part, c'est quelque chose!

Tomy Moreau voit grand et rêve d'atteindre les plus hauts sommets. Pour y parvenir, il s'est tourné vers les États-Unis où il a plus de chances de se faire remarquer. Depuis le 27 décembre, il participe à une importante compétition dans l’État de l’Oklahoma qui pourrait lui rapporter gros, et il espère poursuivre sur cette lancée.

Il y a un circuit qui fait le tour des États-Unis. C'est mon objectif, affirme-t-il. C'est sûr qu'à force de se faire remarquer, on va pouvoir réaliser nos rêves.

Tomy Moreau a été élu recrue de l'année en 2022 sur le circuit CRSA Sprint Cars aux États-Unis. Photo : Photo fournie par Tomy Moreau

Son père, Mario Moreau, sait que les défis sont nombreux, mais pas insurmontables, d'autant plus que son fils démontre une véritable passion pour la vitesse.

Il adore ce qu'il fait. Dans ce temps-là, ça le met en bonne position, car il est vraiment assidu dans la course. Il aimerait faire sa vie avec cela. C'est un peu compliqué, car ça demande beaucoup d'argent. Mais il adore ça.

Avec les informations de Thomas Deshaies