Une attente plus longue que prévu à la clinique virtuelle eVisitNB

Si les délais d’attente dans les salles des services d’urgence s’allongent, c’est aussi le cas pour les personnes qui tentent d’obtenir un rendez-vous avec un professionnel de la santé par la plateforme de consultation virtuelle eVisitNB. Des Néo-Brunswickois disent avoir attendu pendant plus de six heures, d’autres affirment que leur rendez-vous a tout simplement été annulé.

La clinique virtuelle a été créée dans le but de réduire le nombre de patients qui se rendent dans les services d’urgence. Toutefois, des délais importants sont observés.

Le cofondateur de la plateforme, Dr Hanif Chatur, affirme que la triple menace du VRS, de la COVID-19 et de l’influenza explique cette attente.

Il était impossible de prévoir ces trois virus, sinon je pense que tout le monde aurait été bien préparé à recevoir les patients , dit-il.

Dr Chatur ajoute que la clinique virtuelle eVisitNB a connu une augmentation de 100 % du nombre de patients entre les mois de septembre et de novembre, avec plus de 1000 demandes par jour.

La plateforme peut normalement gérer entre 500 et 700 rendez-vous par jour. Dr Chatur précise que le service vient d’ajouter plus de personnel et qu’il espère que les longs délais d’attente prendront fin au courant de la nouvelle année.

Nous nous sommes engagés dans une campagne de recrutement intensive et nous allons augmenter nos effectifs d’environ 50 % dans les prochaines semaines , dit-il.

Le cofondateur de la plateforme précise que le recrutement des professionnels de la santé se fait aussi à l’extérieur de la province, car la technologie leur permet de ne pas avoir à habiter au Nouveau-Brunswick nécessairement.

Nous passons par un processus où ils obtiennent un permis au Nouveau-Brunswick, puis nous les formons sur la plateforme, nous les appuyons, et ensuite ils sont prêts à s'occuper des Néo-Brunswickois.

Des patients en attente déconnectés du système

De nombreuses personnes se sont plaintes qu’après avoir attendu six heures pour parler avec un professionnel de la santé, elles ont été déconnectées de leur compte.

La pateforme de consulation virtuelle eVisitNB a été lancée en janvier 2020. Photo : Radio-Canada

Dr Chatur explique que cette situation est liée au fait que le système déconnecte les gens après un certain laps de temps.

Pour remédier à ce problème, la plateforme permet maintenant à un certain nombre de personnes de prendre rendez-vous. Une fois que celles-ci ont pu discuter avec un membre du personnel, d’autres personnes peuvent s’inscrire.

Selon Dr Chatur, cette mesure a permis de résoudre le problème de déconnexion au système, en précisant que cette situation ne s’est pas reproduite du 13 au 16 décembre.

