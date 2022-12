Projets éoliens : Hydro-Québec obtient plus de temps pour peaufiner ses appels d’offres

Québec va donner plus de temps à Hydro-Québec pour publier un appel d'offres de production d'énergie éolienne. La réalisation des projets ne se serait pas déroulée dans des conditions optimales si la société d'État n'avait pas disposé de plus de temps, selon le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon.

Hydro-Québec devait publier les critères de deux appels d'offres, annoncés en août dernier, pour un bloc de 1000 mégawatts (MW) d'énergie éolienne et un autre bloc de 1300 MW d'énergie renouvelable, d'ici le 31 décembre.

Or, la société d'État a besoin de plus de temps pour établir les critères de l'appel d'offres. Ce qu'Hydro-Québec a réalisé, c'est que s'il n'y a pas de données additionnelles, il pourrait y avoir des demandes de projets dans des endroits où ça ne serait pas possible de le faire rapidement , a expliqué M. Fitzgibbon.

Horizon 2027

En donnant plus de temps à Hydro-Québec, le ministre croit que la réalisation des projets se fera plus rapidement dans un contexte où la société d'État anticipe qu'elle aura besoin de nouveaux approvisionnements en 2027.

« Ça va permettre d'aller plus vite pour le déploiement. Même si on va perdre, deux, trois mois, on va gagner du temps. » — Une citation de Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

La publication de l'appel d'offres est maintenant prévue d'ici la fin de mars et les projets pourraient être mis en service aux alentours de 2027.

Près des lignes de transport

Le gouvernement Legault permet ainsi à la société d'État de se revirer de bord, de préparer une bonne cartographie, de préparer le terrain pour les endroits où c'est d'une part socialement acceptable, où il y a du vent et le transport peut être fait relativement rapidement , a résumé le ministre.

L'emplacement des projets est un facteur déterminant dans le coût de ceux-ci. En ayant plus de temps pour rédiger l'appel d'offres, Hydro-Québec pourrait privilégier les emplacements à proximité des lignes de transport, entre autres.