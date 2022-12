Google travaille sur un outil pour décrypter les notes de médecin illisibles

Plusieurs médecins ont la fâcheuse habitude d’écrire leurs notes et prescriptions en toute hâte avec une calligraphie bâclée, rendant leur lecture difficile pour les patients et patientes.

Google s’est donc adressé à des pharmaciens et pharmaciennes, qui vivent les conséquences de ce problème depuis trop longtemps, pour tenter d’y trouver une solution.

Le géant américain du web travaille sur un outil utilisant l’intelligence artificielle (IA) pour reconnaître du langage à travers les notes difficilement déchiffrables, notamment les noms de médicaments qui pourraient y apparaître. L’initiative est toujours à la phase de la recherche, donc l’outil n’est pas accessible pour le public pour le moment.

[L’outil] servira de technologie d’assistance pour la numérisation de documents médicaux écrits à la main , a écrit Google dans un communiqué. Aucune date de lancement n’a été avancée.

Google tient présentement un événement annuel en Inde où l’entreprise dévoile plusieurs nouveaux produits et présente des avancées technologiques réalisées dans des domaines divers. L’entreprise a plus de 500 millions d’utilisateurs et utilisatrices dans ce pays.