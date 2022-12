Les frais sur les factures d’électricité augmenteront en 2023 à Calgary et Edmonton

Selon le porte-parole de la Commission, Geoff Scotton, un client typique d’Enmax et d’EPCOR verra les frais sur sa facture d’électricité augmenter de 7 % en 2023 par rapport à cette année. Cette hausse ne tient pas en compte les variations du prix de l’énergie.

Dans le cas de Calgary qu’Enmax dessert, la grande majorité de la hausse est due à une augmentation des frais de transmission qui couvrent le coût des lignes à haute tension de l’Alberta. Un point de pourcentage correspondra à l’augmentation des frais de distribution et un point de pourcentage couvrira une hausse des frais demandés par la municipalité.

À Edmonton, qui est desservi par EPCOR, deux points de pourcentage seront dus à l’augmentation des frais de distribution et cinq points de pourcentage à la croissance des frais de transmission.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Selon Geoff Scotton, les augmentations ont été le fruit d’une négociation entre les entreprises et le représentant des consommateurs de la province, le Utilities Consumer Advocate. La Commission a examiné l’accord et en a approuvé les détails.

Rabais en cours

Malgré ces hausses, les Albertains bénéficieront de factures réduites en début d’année puisque le gouvernement albertain a étendu son rabais sur l’électricité jusqu’à la fin du mois d’avril. La plupart des consommateurs, à l’exception de certains locataires et propriétaires d’appartement, recevront une réduction de 75 $ sur leur facture de janvier et en février et de 25 $ en mars et en avril.

Dans sa lettre de mandat, la première ministre, Danielle Smith, a aussi demandé à son ministre de l’Abordabilité et des Services publics, Matt Jones, d’examiner le système de tarification de l’électricité dans le but de réduire les coûts de transmission et de distribution.