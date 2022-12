L’autrice d’Assignée garçon apostrophée dans une librairie de Rouyn-Noranda

La Coalition d’aide à la diversité sexuelle de l’Abitibi-Témiscamingue, qui organisait l’événement, soutient qu’il s’agit d’un geste isolé, mais tient quand même à sensibiliser la population sur la montée des groupes extrémistes sur Internet.

L'autrice Sophie Labelle (à droite), en compagnie de Zoé Gagnon, chargée de projet à la Coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue. Photo : Gracieuseté

Une séance de discussion qui dégénère

L’écrivaine Sophie Labelle effectuait un arrêt à Rouyn-Noranda samedi dans le cadre de sa tournée de l’Est du Canada, qui doit aussi la mener à Halifax, Fredericton et Montréal dans les prochains jours.

Tout se passait bien jusqu’à ce qu’une dame présente sur place commence à poser des questions de plus en plus incisives.

Une personne est venue dans le but de perturber l'événement, de m’interrompre et de crier des insanités transphobes et de m’accuser de laver le cerveau des jeunes pour qu’ils subissent des mutilations génitales, ce qui est totalement absurde , raconte Sophie Labelle.

L'incident s'est produit à la Librairie Livresse, située sur l'avenue Carter, dans le Vieux-Noranda. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

La directrice générale de la Coalition d’aide à la diversité sexuelle de l’Abitibi-Témiscamingue, Julie Fortier, était présente sur place et c’est elle qui a dû intervenir pour ramener le calme.

On a eu une personne qui a tenu des propos à caractère transphobes, on a donc dû sortir la personne de l’endroit , explique-t-elle en ajoutant que plusieurs personnes ont été bouleversées par l’incident.

Ça ramène à la notion de sécurité : est-ce qu’on se sent en sécurité partout où on peut aller en tant que personne trans, en tant que personne de la diversité sexuelle? On sait que c’est déjà difficile parfois au quotidien, qu’on confronte souvent des préjugés, de la stigmatisation, de la discrimination , signale Mme Fortier.

Un geste isolé, mais une montée de la haine sur Internet

Julie Fortier insiste cependant sur un point : les gens de l’Abitibi-Témiscamingue sont généralement inclusifs.

De gauche à droite : Marie-Michèle Grenier, présidente de l'ATQ (Aide aux trans du Québec), Sophie Labelle, autrice, Julie Fortier, directrice générale de la Coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'Abitibi-Témiscamingue, et Zoé Gagnon, chargée de projet à la Coalition. Photo : Gracieuseté

On est vraiment chanceux. En général, ça se passe toujours très bien, les personnes sont toujours bien reçues dans les endroits où elles vont , assure Mme Fortier.

Celle-ci soutient toutefois que certains groupes extrémistes prennent de plus en plus de place sur les réseaux sociaux. Moi, j'essaie de moins en moins d'aller lire les commentaires qu’on peut retrouver sur les réseaux sociaux , mentionne-t-elle.

« Il y a vraiment une montée d’une certaine stigmatisation. Je pense qu’il y a une facilité d’avoir des propos à caractère discriminatoire en arrière de notre écran et il faut qu’on arrête d’endosser ça, il faut qu’on le dise. » — Une citation de Julie Fortier, directrice générale de la Coalition d’aide à la diversité sexuelle de l’Abitibi-Témiscamingue

Comprendre la réalité des personnes trans ou non-binaires ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Des matins en or Comprendre la réalité des personnes trans ou non-binaires. Contenu audio de 10 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 10 minutes

Une réalité que vit Sophie Labelle au quotidien.

Ça fait huit ans que je fais cette bande dessinée en ligne qui m’a valu une notoriété au niveau international et ça fait autant d'années que je suis la cible de campagnes de harcèlement assez virulentes , souligne l’autrice, qui admet recevoir régulièrement des menaces de mort en ligne.

La diversité sexuelle est bien en vue dans la vitrine de la Librairie Livresse. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

L’importance de la sensibilisation

La créatrice d’Assignée garçon a tenu à dénoncer publiquement ce qui s’est produit samedi dernier sur les réseaux sociaux pour démontrer qu’il reste du travail à faire en terme de sensibilisation au Québec.

Il y a encore des dangers à prendre la parole en tant que personne trans dans notre société et le fait que ça ait eu lieu au Québec, je crois qu’il y a beaucoup de gens qui se ferment les yeux, on a l’impression que tout est réglé, que tout est beau et qu’on peut passer à autre chose, mais il y a cette mouvance-là dans notre société qui est importante à mentionner , fait observer Sophie Labelle.

La Coalition d’aide à la diversité sexuelle de l’Abitibi-Témiscamingue ajoute que tout le monde peut faire sa part pour lutter contre les comportements transphobes ou discriminatoires.