Un laboratoire mobile pour l’industrie de la pêche aux Îles-de-la-Madeleine

Le laboratoire abrite plusieurs viviers qui seront le théâtre d'expérimentations pour affiner le travail des usines de transformation. À l'heure actuelle, les longs processus de transformation engendrent des coûts faramineux aux transformateurs.

L’idée derrière ça était de faire quelque chose de compact, facilement déplaçable et surtout versatile. On veut que ça soit quelque chose qui soit utilisé pour une grande diversité d’espèces marines , explique Colin Gauthier-Barrette, chargé de projet en ingénierie à Merinov.

Ces viviers installés dans un conteneur pourront être utilisés pour faire des expériences en contention, soit les élastiques enroulés autour des pinces des homards, et en dégorgement du homard et du crabe.

Après sa capture, le homard passe quelques jours en bassin de dégorgement avant d'être envoyé vivant aux usines de transformation ou aux poissonneries.

Lorsque le homard est sorti de l’eau, on le place dans des viviers dans de très grandes installations pour le dégorger, ce qui est une étape importante durant laquelle le homard va se vider de ses déchets métaboliques , détaille-t-il.

La plateforme mobile d'innovation de Merinov Photo : Radio-Canada

Ces processus feront l'objet d'expérience pour tenter de les améliorer.

Le projet est issu d’une volonté d’aider ces entreprises à mieux connaître le processus, à mieux comprendre les mécanismes en jeu - que ce soit quantifier et caractériser les déchets qui sont produits [ou pour] trouver des façons d’optimiser le procédé pour de meilleurs résultats et de meilleurs rendements énergétiques , explique Colin Gauthier-Barrette.

« On veut intégrer des [transformateurs], on veut réaliser des expériences probantes pour leur industrie. » — Une citation de Colin Gauthier-Barrette, chargé de projet en ingénierie à Merinov

La plateforme pourrait aussi être utilisée par les entreprises ostréicoles de l'archipel afin de leur permettre de maîtriser toutes les étapes de la production d'huîtres.

Les huîtres sont quand même une production importante aux Îles-de-la-Madeleine. Pour l’instant, on importe de jeunes huîtres aux Îles pour faire du grossissement. On aimerait tester la production de naissain [ndlr : ensemble d'embryons et d'huîtres juvéniles] dans la plateforme, dans le but d’arriver avec une huître 100 % québécoise , explique Colin Gauthier-Barrette.

Le laboratoire mobile sera opérationnel dès le printemps prochain. Le laboratoire mobile pourrait éventuellement être déplacé ou répliqué en Gaspésie.