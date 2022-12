Un nouveau réseau de prévention de la maltraitance des aînés francophones en Ontario

Au cœur de l’initiative : de la formation et de l’éducation pour mieux reconnaître les signes de maltraitance.

On est vraiment en retard, et il faut qu’on accélère , lance Denise Lemire, présidente du RPMAFO .

Elle soutient que les francophones en Ontario n’ont pas accès aux mêmes ressources que les anglophones, qui par l'entremise de l’organisme Elder Abuse Prevention of Ontario, ont mis en place de nombreux comités locaux à travers la province.

Denise Lemire, la présidente du Réseau de prévention de la maltraitance des aîné.e.s francophones de l’Ontario. Photo : Radio-Canada

Ultimement, ce qu’on veut, c’est inscrit dans une stratégie canadienne qui s’appelle Futur Nous. On veut établir des comités locaux, des équipes. [...] Nous, on travaille au niveau provincial, mais c’est vraiment le local qui fournit de l’aide et de la prévention , ajoute Mme Lemire.

Cette dernière soutient qu’une trentaine d’organismes locaux existent déjà au niveau anglophone.

Lundi matin avait lieu ainsi la première journée de formation en ligne sur les questions de maltraitance. C’était un atelier de base au niveau de la prévention de la maltraitance, mais c’est un atelier utile à beaucoup de personnes qui connaissent peu le sujet , souligne Mme Lemire.

À lire aussi : 50 millions pour le nouveau plan d’action contre la maltraitance des aînés

Une maltraitance qui ne date pas d’hier

Certes, la pandémie a mis en lumière des problèmes structurels dont les premières victimes étaient les personnes aînées. Mais les enjeux de maltraitance existent depuis beaucoup plus longtemps, souligne Benedicte Schoepflin, directrice générale du Réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés (RCPMTA).

Actuellement, une personne sur dix est victime d’une forme de maltraitance ou d’une autre , dit-elle.

Or, la qualité des réseaux de soutien à travers le pays diffère d’une province à l’autre, note Mme choepflin.

Les réseaux, ce sont des ressources cruciales, et il n’y en a que six au pays. Certaines provinces ont des réseaux bien établis, comme en Ontario et en Colombie-Britannique. Dans d’autres parties du pays, c’est moins solide ou il n’y a rien du tout. [C’est crucial] d’avoir de tels réseaux en place, car c’est un point de ressources important , explique-t-elle.

Au cours de la pandémie, le nombre d’appels de la ligne d’aide aux aînés de l’Ontario a augmenté de 250 %, selon Mme Schoepflin.

Pour elle, tout commence par l’éducation.

« Très souvent, c’est une question de savoir reconnaître les signes. [...] Même les personnes qui en sont victimes elles-mêmes ont tendance à se dire que c’est juste une question de famille, de désagrément. Je crois que maintenant, il y a une prise de conscience. » — Une citation de Benedicte Schoepflin, directrice générale du Réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés (RCPMTA).

Du côté de l’Outaouais, 81 dossiers impliquant de la maltraitance ont été traités par le Commissaire aux plainte du CISSSO en 2021-2022.

Lors de l’analyse de ces dossiers, 57 signalements se sont avérés fondés et quatre de ces dossiers ont démontré une situation d’abus en plus de la maltraitance , peut-on lire dans le dernier rapport annuel du Commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CISSSO .

Avec les informations de Rémi Authier et Patrick Foucault