Moins de visites et plus d’incidents à la Bibliothèque du Millénaire à Winnipeg en 2022

Selon un bilan de la Ville de Winnipeg, en date du 13 décembre 2022, le nombre total d'incidents de ce type signalés à la Bibliothèque du Millénaire s'élève à 627, même si la bibliothèque n'a retrouvé ses heures d'ouverture habituelles qu’au mois de juin 2022.

En 2018, 559 incidents ont été enregistrés et en 2017, ce nombre était de 451.

Cependant, le bilan montre aussi que le nombre des incidents graves – incluant les agressions, les harcèlements, les violences verbales et les intoxications – est légèrement inférieur par rapport aux années 2017 et 2018.

Les données de la Ville indiquent que 200 incidents graves se sont déroulés à la bibliothèque en 2022. Il s’agit d’une baisse par rapport aux 294 incidents graves survenus en 2018 et aux 238 survenus en 2017.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

En 2022, le nombre total de visiteurs de la bibliothèque située au centre-ville se chiffre à 519 581. C'est environ 340 000 visites de moins qu'en 2017, où 861 997 personnes ont fréquenté l'établissement.

Davantage de personnes ont aussi visité la bibliothèque en 2018 et en 2019 qu'en 2022, avec respectivement 855 192 et 608 692 visiteurs. La Ville attribue la diminution du nombre de visiteurs en 2019 aux mesures de sécurité renforcées qui ont débuté en février.

Des contrôles de type aéroportuaire (détecteurs de métaux et vérification des sacs à l'entrée) avaient été introduits en février 2019, après une augmentation du nombre d'incidents entre 2017 et 2018. Ces mesures ont été abandonnées une année plus tard.

Le nombre d'incidents a toutefois diminué en 2020, car la bibliothèque a été fermée pendant de longues périodes en raison de la COVID-19. Ces fermetures ont également eu un impact sur les données de 2021.

Le syndicat demande une collaboration avec la Ville

Les données ont été publiées vendredi, soit cinq jours après qu’un jeune homme de 28 ans ait été poignardé à mort à l'intérieur de la Bibliothèque du Millénaire.

Quatre adolescents, âgés de 14 à 16 ans, ont été arrêtés. Un garçon de 14 ans est accusé de meurtre au second degré, tandis que les trois autres sont accusés d'homicide involontaire.

Selon le président de la section locale 500 du Syndicat canadien de la fonction publique, Gord Delbridge, le personnel de la Bibliothèque du Millénaire est inquiet.

« Ils sont inquiets pour leur sécurité et leur bien-être, et c'est compréhensible qu'ils le soient. » — Une citation de Gord Delbridge, président de la section locale 500 du Syndicat canadien de la fonction publique

La bibliothèque est fermée au public depuis l'agression au couteau, et aucune date de réouverture n'a été fixée.

Le président du syndicat représentant les employés de la bibliothèque mentionne qu'il ne connaît pas les plans de la Ville concernant la réouverture ou l'amélioration des mesures de sécurité, mais il espère obtenir des réponses bientôt.

Nous espérons savoir s'ils vont procéder seuls ou s'ils veulent nous consulter, ainsi que d'autres groupes communautaires. , indique Gord Delbridge.