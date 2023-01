Louis Groleau, sur les traces de Marion Thénault

La skieuse acrobatique appuie d'ailleurs le jeune gymnaste, et tente de le diriger vers les plus hauts sommets. [Elle] va m'aider à me motiver. Elle va me donner des objectifs, des défis à relever et elle va m'aider dans ma quête pour aller aux Jeux olympiques.

« Elle m'a dit que tout est possible, il faut juste travailler fort pour accomplir nos objectifs. » — Une citation de Louis Groleau, athlète

Marion Thénault est l'idole de Louis Groleau, et il espère suivre ses traces. Photo : afp via getty images / MARCO BERTORELLO

Pour réaliser ses rêves, le jeune homme a décidé de faire comme elle et de s'inscrire au camp des recrues RBC. Il s'est classé parmi les 30 meilleurs athlètes au pays. C'est quand même assez demandant. Ça me sortait un peu de ma zone de confort. Ça m'a permis de pousser mes limites, affirme Louis Groleau. Je pense que j'ai été choisi parce que je suis persévérant. J'ai bien démontré mon assiduité à la tâche et j'ai su relever des défis aussi.

L'entraîneuse du jeune athlète, Vanessa Toulouse, soutient qu'une grande partie du succès de son protégé repose sur sa préparation mentale. La confiance, dans un sport acrobatique comme le ski, c'est vraiment un niveau très élevé. Il est fier de tout le progrès qu'il a fait comme athlète et chaque fois qu'il a une incertitude, il va vraiment de l'avant parce qu'il sait que chaque petit effort va l'outiller pour sa prochaine carrière.

S'il s'est entraîné sur un trampoline ou encore sur l'eau, il n'a pas encore testé le saut... sur la neige. C'est cet hiver qu'il brisera la glace pour la première fois et poursuivra ensuite son entraînement au Cégep de Saint-Jérôme.

« Je pense que je vais être capable de vaincre ma peur. Avec la motivation que j'ai, je suis pas mal sûr que si je travaille fort, je vais y arriver. » — Une citation de Louis Groleau, athlète

Louis Groleau s'est entraîné en sautant dans un bassin d'eau l'été dernier. Photo : Radio-Canada

Loin de s'attrister du départ d'un autre gymnaste l'automne prochain, le club Sher-Gym se réjouit de voir une autre étoile briller bientôt dans le firmament du ski acrobatique québécois.

Je pense que Louis a été bien formé ici au club avec de bonnes valeurs, avec du respect pour l'entraînement, comme on l'a fait avec Marion, soutient le directeur technique du club, David Altmeyer. Moi, je ne vois pas de problèmes à ce que Louis atteigne les mêmes sommets que Marion.

Avec les informations de Jean Arel