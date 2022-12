Une hausse de taxes moyenne de 145 $ à New Richmond

L'impôt foncier du secteur résidentiel augmente de 4,8 %, et celui du secteur commercial, de 4 %. On est quand même heureux d’être en bas de l'inflation, mais surtout d'être en bas de 5 % [d’augmentation] , souligne le maire de New Richmond, Éric Dubé.

Dans sa présentation budgétaire, Éric Dubé relève d'ailleurs que la Ville, comme bien des villes de centralité et de services, est frappée de plein fouet par l’inflation.

En plus des hausses de la taxe foncière, le tarif de gestion du recyclage et des matières résiduelles augmente de 2,81 %. La tarification des services sera aussi revue. New Richmond prévoit facturer 5 % de plus qu’en 2022.

« C'est mon neuvième budget comme maire, ç’a été le plus difficile à faire. » — Une citation de Éric Dubé, maire de New Richmond

Comme bien d’autres maires, Éric Dubé déplore le manque de moyens des villes pour augmenter leurs revenus autrement qu’en haussant l’impôt foncier. Les défis pour nous, dit-il, contrairement à d'autres entreprises, c'est qu'on a juste une manière d'aller chercher des sous. Je vous dirais que l'enjeu principal, pour les municipalités, c'est la fiscalité municipale qu’on aura à négocier avec le gouvernement pour trouver d'autres mécanismes pour venir nous soutenir.

Ce sont les dépenses liées au service de la dette et à l’administration qui augmentent proportionnellement le plus.

Le maire Éric Dubé soulève d’ailleurs la question de la hausse des taux d’intérêt, de 4,25 %, et de son impact sur les villes comme New Richmond, qui gère les infrastructures importantes de la MRC . Vous avez alors un cocktail explosif , commente M. Dubé.

Le maire fait aussi valoir que la contrepartie de l’inflation était la hausse de la masse salariale, notamment dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où les municipalités doivent être en mesure de recruter des employés qualifiés. La gestion des ressources humaines sera assurément un des plus grands défis de la prochaine décennie , observe M. Dubé.

Des hausses fulgurantes

Il explique que la Ville n’a aucun contrôle sur certains éléments nettement en augmentation, comme le coût des abonnements aux différents logiciels, les primes aux assurances ou le temps de travail consacré aux exigences comptables. On sait que le taux d'inflation de la dernière année était plus autour de 7 %, explique Éric Dubé : Si chaque département de la ville avait été seulement touché de 7 %, le budget aurait été beaucoup plus facile à faire, mais dans la majorité des départements, on voit que les hausses sont plus grandes que l'inflation .

Certains postes budgétaires comme les assurances ont augmenté de 100 % en deux ans, note le maire.

Quant au service de voirie et de déneigement, dont les coûts sont fortement influencés par les fluctuations du prix du carburant, New Richmond indique avoir tenté de limiter les dépenses au maximum.

D’ailleurs, même en haussant le budget, la Ville admet qu’il sera difficile de maintenir le même niveau d’activité qu’en 2023, notamment en ce qui a trait au pavage.

Le conseil municipal précise qu’il a tenu à limiter au maximum les répercussions de l’inflation sur les citoyens. On a voulu quand même s'assurer de garder les mêmes services à la population. Ça fait que ça a été un grand défi , ajoute le maire.

7 M$ d’investissements dans les trois prochaines années

New Richmond prévoit lancer plusieurs chantiers d’importance d’ici 2025, parmi lesquels la réfection du garage municipal et la réfection du Rang 4 Ouest. À eux deux, ces travaux devraient coûter un peu plus de 4 millions de dollars. Parmi les autres travaux d’importance, la Ville souhaite mettre aux normes le système de ventilation de la salle de spectacle et réaménager la bibliothèque du Vieux-Couvent.

Éric Dubé indique que la plupart des travaux du plan triennal ne seront pas réalisés cette année, mais seulement en 2024, voire en 2025.