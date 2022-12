L’inflation ne semble pas refroidir les ardeurs des voyageurs à l’aube de 2023

L’industrie touristique internationale se remet tranquillement de la pandémie et malgré l'incertitude économique qui plane pour 2023, l'envie de voyager reste forte.

L’inflation et les taux d’intérêt, quand ça va exploser en plein visage des gens, il y en a qui seront obligés de se serrer la ceinture , note la conseillère Annick de Courval de Club voyages inter-monde de Rimouski.

Si 2022 a été une année marquée par le retour de plusieurs voyageurs vers les agences, Mme de Courval anticipe que 2023 pourrait être plus difficile lorsque les contrecoups de l’inflation se feront sentir.

À l'automne, l’Association des agents de voyage du Québec rapportait que cette envie de voyager, malgré une hausse de prix de 10 % à 15 %, s'expliquait par le tourisme de revanche ou de rattrapage.

Pour l’instant, seuls 60 % à 65 % des avions sont de retour dans le ciel au Canada par rapport à 2019, précise la conseillère de Club voyage inter-monde. Par contre, ils sont pleins donc ça, c’est une bonne nouvelle , ajoute-t-elle.

De son côté, CAA-Québec n’entrevoit pas de crise majeure pour l’industrie relativement à l’inflation. Les incertitudes économiques font partie des défis habituels, à l’opposé de la pandémie qui a été un cas d'école , indique le président et chef de la direction de CAA-Québec, Richard Lachance, par voie de communiqué.

Outre des réservations déjà effectuées pour 2024, l’organisation note un certain changement dans le comportement des consommateurs, ceux-ci cherchant à ralentir son rythme . Les touristes planifieraient donc de plus longs séjours et se déplaceraient moins souvent une fois à destination.

L’Europe serait une destination populaire auprès des Québécois pour l’année à venir, selon CAA-Québec.

Avec les informations de Sophie Martin