Hydro-Québec refuse de dévoiler les sommes investies dans sa filiale Hilo

Quelles sommes ont été investies dans Hilo depuis son lancement? Demande refusée. Quel est son bilan financier? Demande refusée. Combien de contrats de consultants et leurs coûts? Demande refusée.

Hydro-Québec invoque le fait qu'il s’agit d’informations « de nature financière et commerciale » qui sont traitées « de manière confidentielle ». Par ailleurs, Services Hilo inc (« Hilo ») « n’est pas une filiale assujettie à la Loi sur l’accès ».

Les résultats de la filiale de la Société d'État sont d'intérêt public. Ses objectifs vont dans le même sens que la sobriété prônée par le gouvernement Legault et le ministre Pierre Fitzgibbon pour faire face aux fortes demandes d'électricité aux heures de pointe, l'hiver. Mais pour le moment, les objectifs d'Hilo ne sont pas atteints.

L'hiver dernier, Hilo a généré un déplacement de puissance de l’ordre de 14 mégawatts (MW) au lieu des 28 MW anticipés auprès de la Régie de l'énergie.

Aucun bilan du retour sur investissement

Radio-Canada révélait, fin octobre, qu'Hydro-Québec s'est séparé du PDG d'Hilo et réévaluait le modèle du programme, tout en rapprochant les activités de la filiale vers la maison-mère.

Nous avons demandé accès à « tout document faisant le bilan du retour sur investissement de Hilo ». Réponse d'Hydro-Québec : « Il n’existe aucun bilan du retour sur investissement de Hilo ».

Fonctionnement d'Hilo Hilo propose un concept de maison intelligente avec un système de contrôles et de thermostats intelligents gérés à partir d'un téléphone. En optimisant leur consommation et en répondant aux défis que leur lance Hilo pour réduire leurs activités lors des pointes, les clients ont économisé en moyenne 15 % sur leur facture d'électricité, l'hiver dernier, et reçu des récompenses moyennes totales de 166 $. Hilo permet aussi la recharge intelligente des véhicules électriques, afin d'éviter que tous les propriétaires ne le fassent en même temps durant les périodes de pointe hivernale.

Mystère entourant les abonnés

Il n'a pas non plus été possible pour Radio-Canada d'avoir un portrait précis des abonnés de la filiale. Nous voulions savoir combien de clients ont adhéré à Hilo, à l'exception des employés d'Hydro-Québec. Ces derniers ont été nombreux à participer au programme à ses débuts.

La demande a été refusée, encore une fois, parce qu'Hilo n'est pas soumise à la Loi sur l'accès aux documents et qu'elle ne souhaite pas dévoiler d'informations de nature financière et commerciale.

Cet automne, Hydro-Québec avait, dans un premier temps, tenu à garder secret le nombre d'abonnés d'Hilo. À la suite de la publication d'un article de Radio-Canada, la Société d'État avait consenti à dévoiler le chiffre de 20 000 clients au total, assurant qu'ils « se compteront bientôt en dizaines de milliers ».

De grandes ambitions

L'hiver prochain, la société d'État vise 47 MW d'économie de puissance grâce à Hilo et jusqu'à 621 MW à l'hiver 2028-2029 afin de faire du programme « l’équivalent de la [centrale] Romaine-2 ». Cela équivaut à la consommation de 114 000 résidences.

Le virage de l’efficacité énergétique est considéré comme « essentiel » par Hydro-Québec. « Il y a un gisement inouï dans l’efficacité énergétique », déclarait plus tôt cette année la directrice, Clientèles d'affaires et solutions énergétiques Sabrina Harbec.

Croissance projetée de la demande d’électricité au Québec entre 2019 et 2029 : 20 térawattheures (TWh) (20 millions de MWh), soit environ 10 % de plus que la capacité actuelle de la province.

« Le chauffage électrique des bâtiments met une pression importante sur le réseau d'Hydro-Québec », disait Sabrina Harbec en avril dernier.

Le premier ministre François Legault souhaite construire de nouveaux barrages pour faire face au manque possible d'électricité à partir de l'hiver 2026-2027, en raison de l'augmentation de la demande, mais aussi pour atteindre l'objectif de carboneutralité en 2050.

Sauf que la PDG d'Hydro-Québec préfère explorer d'autres options en priorité, comme l'éolien et l'efficacité énergétique, d'où l'importance d'Hilo.