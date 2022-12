Une ex-attachée politique accusée de fraude et d’usage de faux

Julie Nadeau, qui a occupé les fonctions d'attachée politique de l'ex-député Claude Surprenant, a été formellement accusée de fraude, d’usage de faux et de parjure, jeudi dernier, à la suite d’une enquête de l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, Julie Nadeau, qui était autrefois responsable de la comptabilité au bureau de circonscription de l'ex-député de Groulx, aurait détourné plusieurs milliers de dollars des coffres du bureau pour son usage personnel.

Les faits qui lui sont reprochés se seraient déroulés entre août 2014 et décembre 2015. D’après l’UPAC, Mme Nadeau, qui avait les accès financiers nécessaires, a détourné plus de 8000 $ au cours de cette période du compte du bureau de Claude Surprenant vers son compte de banque personnel. Elle aurait émis une vingtaine de chèques à son propre nom dans le cadre de transactions irrégulières.

De plus, Mme Nadeau aurait présenté des documents médicaux falsifiés de façon à bénéficier d’un arrêt de travail prolongé, entre février et décembre 2016, ce qui lui a valu des accusations supplémentaires d’usage de faux documents.

Élu dans Groulx [Basses-Laurentides] en 2014 sous la bannière de la Coalition avenir Québec, Claude Surprenant avait été exclu du caucus du parti par François Legault en 2017, en raison d’irrégularités financières dans la gestion de son bureau de circonscription.

Le député Claude Surprenant avait été exclu du caucus de la CAQ par François Legault, en 2017. Photo : Radio-Canada

Après avoir été congédiée par Claude Surprenant pour des fautes graves commises dans l’exercice de ses fonctions, Julie Nadeau avait poursuivi le député devant le Tribunal administratif du travail. Cette dernière estimait avoir été congédiée sans cause juste et suffisante.

Or, pendant le procès qui s’est déroulé de 2018 à 2021, Julie Nadeau aurait livré plusieurs fausses déclarations. Mme Nadeau s’est parjurée à plusieurs reprises en affirmant être titulaire d’un baccalauréat en droit, puis d’un baccalauréat multidisciplinaire et d’un certificat en droit. Après vérifications, Mme Nadeau ne détient aucun diplôme universitaire , peut-on lire dans un communiqué de l’UPAC.

Le tribunal a de surcroît rejeté la plainte de Julie Nadeau en expliquant, dans une décision rendue en février dernier, que les fautes qui lui sont reprochées sont graves et suffisantes pour avoir rompu le lien de confiance entre elle et son employeur.

À la lumière de ce jugement en sa faveur devant le Tribunal administratif du travail, Claude Surprenant – aujourd'hui entrepreneur – a demandé des excuses publiques au gouvernement Legault et une compensation financière d'un million de dollars pour avoir été, selon lui, traité injustement par l'Assemblée nationale.

Excuses

En mai dernier, l'avocat de Claude Surprenant, Me Pierre Paquin, soutenait que son client a été trompé par Julie Nadeau, qu'il avait qualifiée de menteuse compulsive . Or, rappelait l'avocat, Julie Nadeau faisait partie des trois employés qui avaient témoigné lors de l’enquête qu'avait ouverte le commissaire à l’éthique et à la déontologie sur les irrégularités financières au bureau de M. Surprenant.

Le rapport du commissaire recommandait à l'époque la réprimande de Claude Surprenant.

Dans son rapport, l’ancien commissaire Jacques St-Laurent condamnait le député pour la gestion financière du bureau de circonscription, mais il recommandait aussi l’imposition de sanctions pour d’autres raisons, notamment l’utilisation de personnel politique à des fins partisanes, alors que ces personnes étaient rémunérées par les fonds publics.

M. St-Laurent soulignait aussi le fait que l’ex-député avait confié des contrats de services professionnels à sa conjointe architecte pour l’aménagement de son bureau de circonscription.

Or, selon l'ex-député, cette décision du commissaire à l'éthique est en partie basée sur le témoignage de Julie Nadeau, dont la crédibilité est minée. Claude Surprenant réclame donc une révision du dossier.