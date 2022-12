Les 10 histoires qui ont capté l’attention de la Colombie-Britannique en 2022

Voici les 10 articles qui ont retenu votre attention cette année, en terminant par celui qui a été le plus lu.

10. Cet « iceberg » au large de l’île de Vancouver est en fait une illusion d’optique

Une photographe pensait avoir capté l'image d'un immense iceberg au large de Nanoose Bay, sur l'île de Vancouver.

Simone Engels, de Nanoose Bay, en Colombie-Britannique, croyait avoir photographié un iceberg. Il s'agissait plutôt d'une illusion d’optique qui se produit en cas d'inversions atmosphériques. Photo : Simone Engels

9. Une rencontre « époustouflante » avec une pieuvre géante du Pacifique

Selon la plongeuse Andrea Humphrey, la pieuvre mesurait environ 3 mètres et avait un corps de la taille d’un ballon de basketball.

La plongeuse britanno-colombienne Andrea Humphrey qualifie d'époustouflante sa rencontre avec une pieuvre géante du Pacifique. Photo : Fournie par Andrea Humphreys

8. Pour bientôt, les congés menstruels au Canada?

En 2022, Réseau-Femmes Colombie-Britannique a mis de l'avant la douleur des femmes et, par extension, la question des congés menstruels.

Certaines femmes souffrent de douleurs menstruelles si sévères qu'elles ont de la difficulté à être fonctionnelles. Photo : getty images/istockphoto / Angelina Bambina

7. Fusillade mortelle à Saanich : le groupe d’enlèvement des explosifs au travail

En 27 ans de service, le chef de police Dean Duthie n'a jamais vu une telle situation. Il dit avoir reçu des appels de soutien de la part d’autres chefs de police de la Colombie-Britannique.

Les policiers ont trouvé un engin possiblement explosif dans un véhicule. Photo : Radio-Canada

6. Fusillades à Langley : le suspect est identifié

L'Équipe intégrée d'enquête sur les homicides a identifié le suspect abattu par la police le 25 juillet. Deux hommes sont morts dans la fusillade.

Un véhicule de police a subi plusieurs coups de feu près de la 200e Rue et du contournement de Langley, à Langley, en Colombie-Britannique, le lundi 25 juillet 2022. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms/CBC

5. Mitaines olympiques à 68 $ : des partisans canadiens critiquent Lululemon

Une paire de mitaines rouges avec chacune trois lettres du mot Canada se vendait, par exemple, 68 $, comparativement à 10 $ pour les mitaines vendues par La Baie lors des Jeux olympiques de 2010, à Vancouver.

Les mitaines vendues par Lululemon pour 68 $ sont plus chères que celles vendues auparavant par La Baie, soit 10 $ lors des Jeux olympiques de 2010. Photo : Lululemon.com, Larry MacDougal/La Presse canadienne

4. L’heure change... encore, mais pas encore pour toujours

Avec l'évolution des pratiques, l'heure avancée n'a plus d'impact sur la production, et l'économie d'énergie ne fait plus le poids pour expliquer le changement d'heure.

De nombreux gouvernements se questionnent sur le bien-fondé du changement d’heure. Photo : iStock

3. Un convoi de camionneurs dénonce le manque d’entretien des autoroutes en C.-B.

La West Coast Trucking Association voulait attirer l’attention sur les conditions de circulation difficiles durant l’hiver.

Selon les camionneurs, les grands axes ne sont pas entretenus assez régulièrement. Photo : CBC / Doug Kerr

2. Alcool : des médecins soulignent les risques de cancer

« Même un verre par jour augmente votre risque de contracter certains cancers », affirme Tim Stockwell, scientifique principal à l’Institut canadien de recherche en toxicomanie à l’Université de Victoria.

Environ 7000 cas de cancer liés à l’alcool ont été recensés au Canada en 2020. Photo : iStock

1. Des camionneurs se rendent à Ottawa pour dénoncer la vaccination obligatoire

Un convoi de camionneurs avait pris la route à Delta, en Colombie-Britannique, pour se rendre à Ottawa afin de manifester contre la vaccination obligatoire.