Pas de hausse de salaire pour les chauffeurs de la STTR

Le conseil d'administration de la STTR avait demandé à leur représentant syndical de rouvrir la convention collective avant son échéance pour pallier l'inflation et ainsi contribuer à la rétention du personnel.

Or, le directeur général de la STTR , Patrice Dupuis, a informé les travailleurs que des choix doivent être faits, en raison des sommes allouées au transport collectif dans le budget de la Ville pour 2023.

Le devancement du renouvellement de la convention collective, souhaité par l’employeur et ayant comme objectif de compenser la hausse du coût de la vie, n’a pas été accepté comme demande budgétaire supplémentaire , peut-on lire dans le courriel dont Radio-Canada a obtenu copie.

Les employés ont l'impression de s'être fait rouler dans la farine, a réagi le représentant syndical des travailleurs, Mario Fontaine. On était atterrés, déçus et surtout en colère, parce que c'est la STTR qui nous avait approchés pour rouvrir la convention collective. Quelle confiance donne-t-on maintenant aux représentants patronaux de la STTR, alors que ce qu'ils nous disent ne tient pas, parce que c'est au bon vouloir du conseil de ville , a-t-il déploré.

L’argent additionnel octroyé par la Ville pour l'an prochain servira plutôt à pallier l’augmentation possible du coût du carburant (800 000 $), à compenser l’augmentation de l’inflation sur notre approvisionnement (425 000 $) et à indexer les salaires et les avantages sociaux comme le prévoient la convention collective et le plan de main-d’œuvre (1,1 M$) , indique la note interne de la STTR.

Aucun projet d’amélioration nécessitant des coûts supplémentaires ne sera réalisé à court terme, ajoute la direction. De plus, il n’y aura pas d’embauche de personnel à l’exception des personnes nécessaires pour subvenir aux besoins du service de transport urbain et adapté .

La STTR prévoit que ses revenus augmenteront au cours de la prochaine année. Elle estime qu’ils s’établiront à 885 000 $.

