Voyez (ou revoyez) nos 10 reportages les plus regardés en 2022

Toute l’année, l’équipe d’ICI Estrie a parcouru la région pour vous rencontrer et raconter vos histoires. Certaines d’entre elles ont particulièrement résonné auprès des internautes. Revoyez les 10 reportages, souvent inspirants ou touchants, qui ont été les plus regardés sur notre page Facebook en 2022.

Rien n'arrête Florence Noël, camionneuse à 79 ans

Florence Noël connaît bien les camions : elle en conduit depuis près de 60 ans. Âgée de 79 ans, elle continue de transporter quotidiennement tous types de matériaux et fait la preuve qu’il n'y a pas d'âge pour conduire un camion lourd. Son éthique de travail et sa passion du métier attirent le respect de ses collègues à Magog.

Pour voir notre article en complément : Toujours camionneuse à 79 ans et pas près d’arrêter

Il y a trop de chats et de chatons à la Société protectrice des animaux des Cantons de Granby

Comme dans plusieurs régions, la Société protectrice des animaux des Cantons de Granby s’est vue débordée de chats cette année. Le nombre élevé d’adoptions pendant la pandémie, le retour au travail, l’inflation et les logements interdisant les animaux font partie des raisons énumérées pour expliquer cette augmentation marquée des abandons. L’organisme a notamment dû avoir recours à une liste d’attente avant de pouvoir accepter de nouveaux animaux.

Pour voir notre article en complément : Trop de chats à la SPA des Cantons à Granby

Un programme adapté aux petits doués

La douance a officiellement fait son entrée au ministère de l'Éducation comme étant un besoin particulier pour les élèves l'an dernier. L'école du Sacré-Cœur de Sherbrooke s'intéresse depuis quelques années à ces enfants qui ont une grande soif d'apprendre. Ces derniers se font notamment offrir des projets additionnels lorsqu’ils ont fini leur travail, pour qu’ils puissent se développer à leur plein potentiel et rester motivés.

Pour lire notre article en complément : Parce qu’il faut aussi s’occuper des petits doués

Dévaler les pistes à 90 et 95 ans

Nombreux sont les internautes à s’être dits inspirés par Albain et Marie-Paule Godin, un couple de skieurs aguerris âgés respectivement de 95 et 90 ans. Nous avons rencontré ces doyens des pistes du Mont Sutton, où ils passent plusieurs jours par semaine. Le couple, ensemble depuis plus de 60 ans, nous a raconté comment il continue à profiter de ce sport qu’il aime tant.

Pour lire notre article en complément : Dévaler les pistes à 90 et 95 ans

Une solution à la rareté des logements?

Victoriaville permet, depuis cet été, la construction de résidences secondaires sur un terrain résidentiel pour tenter de faire face à un taux d’inoccupation de seulement 0,5 %. Depuis, un producteur de pavillons de bois haut de gamme voit ses contrats bondir face à la demande grandissante pour ce genre de résidences.

Pour lire notre article en complément : Un intérêt marqué pour de petites résidences secondaires à Victoriaville

À 79 ans, Diane Gauthier a encore la flamme pour son métier

Le mot retraite, ça n’existe pas pour moi! , s’exclame l’éducatrice à la petite enfance Diane Gauthier. À 79 ans, elle continue à travailler plus de 25 h par semaine au centre de la petite enfance (CPE) Jardin d’.A.M.I.S, à Sherbrooke. En pleine pénurie de main-d'œuvre, sa présence et son expérience sont particulièrement appréciées. Son travail a par ailleurs été souligné à l’Assemblée nationale, qui lui a envoyé un certificat et une médaille de reconnaissance.

Pour lire notre article en complément : Près de 80 ans pour une éducatrice de la petite enfance de Sherbrooke

Une initiative agricole originale s'installe en Estrie

Un conteneur aux apparences banales de l’extérieur contient des centaines de pousses en Estrie. Une initiative agricole nouveau genre permet en effet à des pousses de croître sur des murs verticaux, et d’ainsi produire l’équivalent de deux acres en sol dans un seul conteneur. Ce dernier permet aussi de faire pousser des légumes et des herbes très variés pendant toute l’année.

Pour lire notre article en complément : Des légumes dans un conteneur réinventé en Estrie

Un projet de garderie à Coaticook

Constatant un besoin criant dans la communauté, la laiterie Coaticook a développé un projet de garderie privée subventionnée, « La petite laiterie », à côté de son usine. Elle offrira 29 places, dont 15 réservées pour les employés. La laiterie mise sur ce service pour se démarquer comme employeur dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre.

Pour lire notre article en complément : La laiterie de Coaticook lance un projet de garderie

La récolte d’un producteur de pêches de Dunham est dévalisée

Le seul producteur de pêches du Québec a eu une bien mauvaise surprise cet été. Sa récolte a été complètement pillée par des voleurs et des animaux. La copropriétaire du Domaine de Dunham a gardé une attitude positive malgré cette mésaventure, qu’elle nous a racontée.

Pour lire notre article en complément : La récolte d’un producteur de pêches de Dunham est dévalisée

Un projet de covoiturage spontané dans Brome-Missisquoi

Un projet pilote de covoiturage spontané, le Projet Caravane, a vu le jour dans Brome-Missisquoi cette année. Il a permis d’implanter des arrêts de covoiturage similaires à des arrêts d’autobus sur une partie du territoire. Le système rappelle le concept « du pouce », mais dans un système structuré et plus sécuritaire , souligne l’un des cofondateurs du projet, Alexandre Legault.

Pour lire notre article en complément : Un projet de « covoiturage spontané » dans Brome-Missisquoi