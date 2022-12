La rénovation de l’aréna de Port-Daniel-Gascons soumise à la jauge citoyenne

Si 223 citoyens signent ce registre, Port-Daniel-Gascons devra soumettre son règlement d’emprunt à un référendum

La Ville a adopté le 8 décembre un règlement décrétant une dépense de 9,1 millions de dollars ainsi qu’un emprunt de 8 millions pour des travaux de réfection et d'agrandissement de son aréna.

Ce règlement vient remplacer celui déjà voté cette année pour les travaux, mais qui prévoyait que les travaux de l’aréna coûteraient 6 millions.

Toutefois, lors de l’ouverture des soumissions en juin, la plus basse proposition s’élevait à 9,4 millions de dollars. L’entrepreneur choisi, Construction LFG inc., a par la suite accepté en novembre dernier de réaliser les travaux pour un peu moins de 9 millions de dollars.

Après révision du projet, la direction générale de la municipalité estime être en mesure de réaliser les travaux pour 9,1 millions de dollars ce qui inclus les taxes.

Pour financer le chantier, la Municipalité entend emprunter 8 millions de dollars sur une période de 20 ans et puiser 900 000 $ dans ses surplus accumulés et utiliser la balance non utilisée d’un emprunt déjà autorisé pour divers travaux d’infrastructures.

Pour l'aider à payer les travaux, la Municipalité a reçu une subvention de 3,4 millions de dollars.

La municipalité souhaite ajouter une surface de jeux, un gymnase communautaire, une salle pour différentes activités sportives et un anneau de marche, ce qui permettra d’utiliser les installations 12 mois par année.