Au Labrador, des femmes enceintes doivent voyager 500 km pour accoucher

Des femmes à Happy Valley-Goose Bay doivent désormais voyager plus de 500 km pour donner naissance à leur bébé en raison de la fermeture temporaire des services d’obstétrique au Labrador Health Centre.

La PDG de la Régie de santé Labrador-Grenfell, Heather Brown, a expliqué lundi que cette décision difficile était nécessaire en raison de la pénurie d’infirmières.

Je suis tellement désolée que cela nous arrive , affirme-t-elle. On est incapable de trouver assez de locums [médecins suppléants] et d’infirmières d’agences privées pendant le temps des Fêtes.

À l’heure actuelle, 60 % des postes d’infirmière de la régie sont vacants, selon le syndicat provincial des infirmières. Des infirmières oeuvrant actuellement au sein du système, la moitié sont employées d’agences privées. Ces travailleuses ont moins d'avantages sociaux, mais elles sont mieux rémunérées et la régie ne peut pas les obliger à travailler.

Les services d’obstétrique du Labrador Health Centre seront fermés jusqu’au 13 janvier. La régie estime que 6 à 10 familles seront touchées.

Heather Brown indique que toutes les familles touchées ont déjà été contactées par la régie ou le seront prochainement. Certaines mères ne pourront pas voyager par avion et devront donc conduire pendant sept heures pour aller au Labrador West Health Centre, à Labrador City. Tous les frais liés au déplacement seront remboursés par la régie.

Mme Brown se veut rassurante. Il existe une pénurie de chambres d’hôtel et de logements temporaires à Labrador City, mais les familles seront logées dans des appartements utilisés par des travailleurs de la régie.

On s’attendait à l'annonce depuis longtemps. Il fallait prendre une décision sur les patientes d’obstétrique. C’est évidemment une annonce très bouleversante pour les patientes et leurs proches, mais il fallait la prendre pour les protéger , affirme Yvette Coffey la présidente du syndicat provincial des infirmières. On n’a pas les ressources [au Labrador Health Centre] pour les soigner.

Les évacuations sanitaires perturbées

Les services d’évacuation au Labrador sont aussi perturbés par une pénurie de main-d'œuvre.

En temps normal, les patients de la côte nord du Labrador, une région isolée qui est uniquement accessible par avion pendant l’hiver, sont transportés par voie aérienne à Happy Valley-Goose Bay pour des soins urgents.

Yvette Coffey, présidente du Syndicat des infirmières immatriculées de Terre-Neuve-et-Labrador Photo : CBC/Ted Dillon

Jusqu’à nouvel ordre, ils seront envoyés soit à Labrador City ou à St Anthony, dans la Grande péninsule du Nord, à Terre-Neuve. L’hôpital vers lequel ils sont transportés dépendra de la disponibilité des lits d’hôpital, selon Heather Brown.

Mme Brown n’a pas pu préciser, lundi, quand les évacuations sanitaires à destination de Happy Valley-Goose Bay vont reprendre.

Yvette Coffey affirme qu’il n’y a pour le moment qu’un avion dédié aux évacuations sanitaires. En temps normal, il y en a deux.

Selon la régie, les patients à Happy Valley-Goose Bay devront aussi sortir de l’hôpital plus rapidement qu'auparavant en raison de la pénurie d’infirmières.

600 postes d’infirmière vacants à T.-N.-L.

Environ 600 postes d’infirmières sont vacants à l’heure actuelle à Terre-Neuve-et-Labrador, selon Mme Coffey. Si la moitié des infirmières de la régie de santé Labrador-Grenfell sont employées d’agences privées, le quart le sont dans les trois autres régies de la province.

Le chef par intérim du NPD , Jim Dinn, croit que les problèmes secouant l’hôpital de Happy Valley-Goose Bay pourraient bien se reproduire dans d'autres régions de la province.

Je pense que c’est une possibilité bien réelle , affirme-t-il.

Le premier ministre, Andrew Furey, affirme que son ministre de la Santé déploie toutes les ressources possibles pour régler la situation, sans donner plus de précisions.

M. Furey rappelle que la pénurie d’infirmières frappe les systèmes de santé à travers le Canada.

Ce n'est pas un problème qui est unique à Terre-Neuve-et-Labrador, mais en même temps je comprends que c’est un problème grave pour celles qui y sont touchées , dit-il.

Avec des informations de CBC