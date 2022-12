Augmentation des taxes municipales de 6 % à Dolbeau-Mistassini

La taxe foncière passera de 1,14 $ à 1,19 $ du 100 $ d'évaluation. La Ville a puisé dans le surplus accumulé à la hauteur de 300 000 $ pour éviter que l'impact soit trop grand sur le compte de taxes des citoyens.

Pour une résidence unifamiliale de taille moyenne d’une valeur de 160 942 $, il en coûtera 1927,28 $ alors qu’à pareille date l’année dernière, il en coûtait 1844,40 $. Il s’agit donc d’une différence de 156 $ par rapport au dernier budget, ce qui représente une augmentation de 6 %.

On a essayé de minimiser la hausse des taxes aux citoyens. On a hérité d’une bonne situation financière de la dernière administration , explique le maire, André Guy.

Les taux pour le secteur industriel et commercial augmentent de 6,4 %.

Le conseil de ville a adopté ce budget décrit comme étant sobre mais responsable par le maire André Guy. Le budget total de la Ville est fixé à 29,3 millions de dollars, une hausse de 6,6 % par rapport à 2022. Les revenus de taxes foncières seront sensiblement les mêmes, passant de 15 987 357 $ en 2022 à 17 172 405 $ en 2023.

[Nous avons décidé de] prioriser le maintien et l’entretien de nos infrastructures plutôt qu’en développer de nouvelles alors que le contexte financier est difficile, c’est éviter de pelleter les problèmes en avant , a-t-il dit.

Report du parc multisport

En raison de la forte inflation, le conseil a choisi de reporter la création du parc multisport, qui prévoyait plusieurs aires de jeux.

À la suite à l’estimation des coûts en 2023 comparativement à l’estimé qui a été fait un an ou deux ans avant. On a vu que c’était non justifié de le faire pour l’instant, compte tenu du contexte économique dans lequel on est , explique le maire. Pour ce qui est de la subvention que devait octroyer la Fondation Impact de Montréal, il sera possible de connaître la suite en 2023.

Je peux vous dire qu’il y aura peut-être une annonce. Mais ce sera à l’Impact de le faire, parce que vous savez quand on fait des annonces et que ça ne se réalise pas. Bien nous sommes déçus , fait-il savoir.

Programme triennal d’immobilisations

Des investissements de 11,2 millions de dollars sont prévus pour 2023. Encore là, la Ville a puisé dans le surplus accumulé à la hauteur de 600 000 $.

Certains fonds municipaux et des subventions contribuent financièrement à ces projets dédiés majoritairement aux infrastructures d’eau et d’égouts. Parmi les secteurs visés, on retrouve entre autres la rue des Peupliers, la 14e avenue, la rue Rousseau et la rue Touzin.