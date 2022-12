Week-end occupé pour les bénévoles d’Opération Nez rouge en Estrie

Dans un bilan provisoire, on indique que ce sont près de 450 raccompagnements qui ont été effectués vendredi et samedi dans les trois centrales de la région (Sherbrooke, Magog et Coaticook), malgré les conditions météo qui ont compliqué le travail des bénévoles.

Le manque de bénévoles est une préoccupation pour l'organisme qui a dû refuser de nombreux appels. On n'a pas assez d'équipes, parce qu'on a un volume d'appels très élevé. On est obligé de restreindre notre territoire aux limites de Sherbrooke et de refuser des transports. Heureusement, les centrales de Coaticook et de Magog sont ouvertes. Ça nous permet de leur transférer des appels , explique la coordonnatrice de l'organisation à Sherbrooke, Stéphanie Hoarau.

Pour la soirée du réveillon de Noël et celle du jour de l'An, l'organisme ne s'attend pas à pouvoir répondre à tous les appels.

Au total, depuis le début des activités, plus de 1100 raccompagnements ont été faits par Opération Nez rouge en Estrie.

L'Opération Nez rouge se poursuit jusqu'au 31 décembre inclusivement.