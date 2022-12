L’Isle-Verte : une nouvelle résidence pour aînés en construction au printemps?

Le projet coûtera cependant plus cher que prévu. Évalué à 5,4 millions de dollars l'an dernier, il se chiffrerait maintenant à près de 10 millions de dollars.

Québec avait déjà annoncé en février 2022 un financement de 5,4 millions de dollars pour la construction de la nouvelle résidence. La Société d'habitation du Québec (SHQ) précise toutefois que le montage financier du projet n'est pas achevé. Ce n’est qu’une fois que celui-ci sera final que la ventilation des aides financières pourra être communiquée , précise la SHQ par courriel.

Selon nos informations, Ottawa aurait aussi consenti à accorder une subvention cet été afin que le projet puisse se concrétiser malgré la hausse des coûts. Il a cependant été impossible d'en confirmer le montant; les personnes responsables du projet à la Municipalité, à la Coopérative d'habitation Atena et à la Villa Rose des vents étant absentes.

De son côté, la mairesse de L'Isle-Verte, Ginette Caron, indique que sa municipalité offrira un congé d'impôt foncier de 35 ans et un crédit sur les taxes sur les services du nouveau bâtiment.

« On est très heureux que ce dossier-là prenne le chemin de la concrétisation pour les gens de L'Isle-Verte. C'est un projet qui est très attendu et on l'accueille à bras ouverts. »