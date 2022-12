Le petit village de Coutts est toujours divisé dix mois après le convoi de camionneurs

Certains pensaient que le temps allait permettre à la communauté de retrouver son atmosphère amicale. Mais dix mois après, plusieurs constatent qu’il faudra plus de temps. Keith Dangerfield, propriétaire de la maison d’hôte et du café-restaurant Hills of Home, a soutenu le convoi.

Son établissement est devenu le lieu de rencontre de plusieurs manifestants durant le blocage qui a commencé à la fin du mois de janvier. [Des habitants] ne viennent plus dans notre restaurant , dit-il en montrant ses tables vides. Il a toutefois l'espoir que les relations vont s'améliorer : Les gens ne peuvent pas se haïr pour si longtemps .

Le maire de Coutts, Jim Willett, dit qu’il y a une vraie division entre les habitants au sujet du convoi, mais aussi au sujet de la vaccination. Les personnes qui avaient des opinions [différentes] sur la vaccination sont toujours là et elles ont toujours les mêmes opinions , dit-il.

Il se souvient qu’avant le blocage beaucoup de personnes le saluaient quand elles le rencontraient dans la rue, mais maintenant elles sont moins à le faire. Sur un ton amusé, il affirme qu'il prendra un mois de vacances s’il y a un autre convoi l’année prochaine.

[Coutts] serait un endroit formidable, si nous pouvions mettre un panneau à l'entrée [disant] "laissez vos opinions politiques"', comme pour les armes à feu dans les vieux saloons , dit le maire.

Lars Hallstrom, un expert en sciences politiques à l’Université de Lethbridge, explique que les habitants des régions rurales ont la mémoire longue. Les opinions sont de plus en plus souvent tranchées entre ''des pour ou contre, avec nous ou contre nous''. Il est très difficile de se remettre de ce genre de division.