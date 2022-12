L’Abitibi-Témiscamingue en récits numériques

Top 5 des enjeux, histoires et témoignages en Abitibi-Témiscamingue présentés sous forme de récits numériques en 2022.

Des millions pour les personnes ayant un handicap

Malgré sa paralysie cérébrale, Rémy Mailloux ne laisse pas son handicap lui imposer des barrières professionnelles. Photo : Radio-Canada / Christian Leduc

Le mois de janvier est une grande période pour la Ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec avec la tenue de son téléthon annuel. En 2022, le 25e téléthon a permis d’amasser plus de 700 500 dollars pour la cause.

Le directeur de l’organisme, Rémy Mailloux, vit avec la paralysie cérébrale et fait tomber les barrières pour aider des centaines de personnes qui vivent avec un handicap.

Un texte signé Emily Blais avec les photos de Christian Leduc et Mathieu Ouellette.

La crise du logement

Une série de malchances mène parfois des personnes en situation d'itinérance cachée. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Au mois de mai, une série sur la crise du logement au Québec est publiée. Sans toit, mais pas dans la rue expose des histoires de partout en province sur l’itinérance cachée.

En Abitibi-Témiscamingue, la crise du logement sévit depuis une dizaine d'années. À défaut de trouver un logement disponible et abordable, plusieurs personnes dorment dans les refuges ou sur le divan de connaissances.

Un texte signé Ariane Labrèche avec les photos de Christian Leduc.

Défendre les droits de la communauté LGBTQ

Véronique Mailloux et son fils Olivier sur leur terrain à Beaucanton, dans le Nord-du-Québec. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Introduire l'homoparentalité à Beaucanton, rester à Rouyn-Noranda pour ne plus avoir à se cacher et dissimuler une relation avant de célébrer leur union au grand jour. Voilà les thèmes de trois témoignages faisant état de l'évolution des mentalités qui entourent l'orientation sexuelle.

Un texte d'Alexia Martel-Desjardins.

Attirer infirmières et médecins sur le territoire

La communauté de La Sarre souhaite éviter des ruptures de services en santé et recruter du personnel. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Les ruptures de services en santé et l'obligation de parcourir des kilomètres pour un rendez-vous médical ont inspiré bon nombre de citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue. Rassemblés pour trouver des solutions, certains ont créé des comités pour pallier la pénurie de main-d'oeuvre.

Davide Gentile et Daniel Boily signent ce récit numérique avec les photographies de Patrick André Perron.

Le calvaire de madame Robert

C’est lors d'un séjour à l’Hôpital de Rouyn-Noranda qu'une dame de 90 ans est agressée sexuellement par un employé. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Agressée sexuellement à l’hôpital. Victime d’abus financier et de coercition de la part de sa fille. Une saga judiciaire pour l’envoyer en CHSLD. Une femme de 90 ans a vécu un véritable calvaire lors des dernières années. Et son cas est loin d’être isolé, nous disent des experts.

Un récit signé Jean-Marc Belzile avec les photographies d'Emily Blais.

Empreintes

En 2021, les histoires d'un artiste et d'un médecin ayant eu un grand impact en Abitibi-Témiscamingue ont été racontées sur la plateforme de récits numériques Empreintes.

Frank Polson incarne à la fois les traditions et la mémoire symbolique des récits de sa culture. Photo : Radio-Canada

La signature de Frank Polson est unique. Des décors vifs et des contrastes aussi puissants que les mots associés aux symboles couchés sur la toile. Ses toiles sont devenues emblématiques de la culture anishinabe.

Lise Millette nous fait découvrir l'univers créatif de Frank Polson.

Le Dr Pierre Vincelette garde en mémoire les enfants qu'il a soignés au fil des ans. Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellette

Le Dr Pierre Vincelette a passé sa vie à sauver celles de centaines d’enfants.

Parti de Montréal pour s’enraciner en Abitibi-Témiscamingue, il a vite constaté l’absence de soins adaptés aux bébés prématurés. Une situation forçant les parents à faire soigner leur enfant à des centaines de kilomètres de la maison. Le Dr Vincelette a décidé de changer les choses en fondant la toute première unité spécialisée de la région.

Des témoignages rapportés par Emily Blais avec les photos de Mathieu Ouellette.