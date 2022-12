Hausse de taxes de 3 % pour les contribuables de Matagami

On a commencé à travailler dès le début septembre pour essayer d’avoir un portrait de nos services, de nos besoins et de nos revenus estimés. On vit dans une situation particulière, il n’y a pas de MRC ici. Matagami est la seule à pourvoir à ses besoins pour les services de sa population. Il a fallu être imaginatif pour maximiser les services qu’on doit donner à notre population, parce qu’on est à 183 kilomètres de la ville la plus proche (Amos) , rappelle le maire Dubé.

Le conseil municipal a finalement opté pour un budget équilibré de près de 6 millions de dollars, en hausse de 3,5 %. Il pourra ainsi maintenir un niveau de services et investir dans ses infrastructures, notamment dans la modernisation de sa bibliothèque municipale (375 000 $) et la rénovation de l’hôtel de ville, un projet de 1,5 M$ pour lequel la Ville a obtenu une subvention de 1,2 M$.

Augmentation de 79 dollars

La hausse des taux de taxation et des services a été limitée à 3 %, ce qui représente une augmentation de 79 dollars pour le propriétaire d'une résidence unifamiliale moyenne à Matagami. La hausse était également de 3 % en 2022, après un répit de près de 20 ans.

« Il a fallu travailler de façon très serrée. Je suis très content. Nos citoyens sont des payeurs de taxes, on doit donner des services et on doit respecter leur capacité de payer. C'est l’exercice qu’on a fait avec rigueur. » — Une citation de René Dubé, maire de Matagami

Le maire de Matagami, René Dubé. (Archives) Photo : Radio-Canada / Émilie Parent-Bouchard

Je ne remercierai jamais assez toute notre équipe qui a travaillé. Tout le monde a mis l’épaule à la roue en amenant des idées nouvelles, des façons de faire nouvelles, des horaires pour répondre à la clientèle, puis faire en sorte de dire qu’on a une période de transition à passer, et on va passer à travers , souligne M. Dubé, qui a entamé son cinquième mandat à la mairie en novembre 2021.

Un positionnement stratégique

René Dubé surveille de près les résultats des travaux d’exploration de Nuvau Minerals, qui termine bientôt la première année de son entente de trois ans avec Glencore. Mais il mise surtout sur la cour de transbordement pour assurer l’avenir de Matagami. Celle-ci génère déjà des profits, avec des clients comme Ciment Lafarge, la société minière Newmont, la Société de développement de la Baie-James et Eeyou Communications. Les entreprises transportent des matériaux par train jusqu’à Matagami, qui sont ensuite transbordés sur des camions pour les acheminer sur les chantiers nordiques.

Notre bouée de sauvetage aujourd'hui, elle est là. Il y a du développement qui va se faire dans le Nord, du développement qui va bénéficier aussi à Matagami à cause de la cour de transbordement, le chemin de fer et l’actif qu’on a là. Donc, on va contribuer au développement et au maintien de la qualité des services, parce qu'on a été visionnaires. On a été capables d’embarquer dans cette idée de participer au développement. On ne va pas juste subir le développement, on va y participer et les entreprises vont contribuer au développement de Matagami , fait valoir le maire Dubé.

Le premier magistrat rappelle aussi le positionnement stratégique de Matagami pour le développement du lithium dans le Nord et comme point de jonction entre les communautés autochtones de la côte et l’Abitibi-Témiscamingue. Il se réjouit aussi de voir 30 familles demeurer à Matagami grâce au navettage effectué vers la mine Éléonore de Newmont à partir de l’aéroport de Matagami.

Matagami compte une population d’environ 1400 habitants.