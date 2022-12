70 logements abordables seront construits à Summerside

Le ministre fédéral du Logement, de la Diversité et de l’Inclusion, en visite à l’Île-du-Prince-Édouard, Ahmed Hussen, annonce qu’Ottawa investira près de 15 millions $ dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement pour la construction de ce projet immobilier.

Ces 60 appartements seront construits sur l'avenue Simmons à Summerside dans une région où la pénurie de logements est importante.

Un besoin urgent

Tous les Canadiens méritent d’avoir un chez-soi sûr et abordable. Ces projets auront une incidence positive sur la collectivité de Summerside , croit le ministre Ahmed Hussen qui souhaite que personne ne soit laissé pour compte .

Pour le maire de Summerside, Dan Kutcher, les gens de Summerside ont absolument besoin de logements abordables et de loyers raisonnables. L’annonce d’aujourd’hui montre que la coopération et le leadership entre les trois ordres de gouvernement peuvent offrir des lits chauds et des toits stables aux gens.

En plus de ces 60 appartements, 10 logements vont être construits par le refuge de transition Lifehouse du Boys and Girls Club de Summerside grâce au financement du gouvernement fédéral qui va investir près de 3 millions $. Des femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants pourront y habiter et bénéficier de l’aide du refuge.

Adam Binkley, directeur général de Boys and Girls Club de Summerside, s’est dit satisfait de l’annonce du gouvernement fédéral.